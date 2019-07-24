İstanbul Tıp Fakültesi, Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Köklü tarihinin yanı sıra, kaliteli tıp eğitiminin somut örneklerini de veren İstanbul Tıp Fakültesi, yeni eğitim öğretim dönemi için kapılarını açacağı öğrencilerini bekliyor. İstanbul Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihi olan 14 Mart, aynı zamanda tüm Türkiye’de “tıp bayramı” olarak kutlanıyor. Türkiye’deki tıp fakültelerinin hemen tamamının İstanbul Tıp Fakültesi örnek alınarak kurulduğu belirtiliyor.

Dünyanın Ünlü Bilim İnsanları İstanbul Tıp Fakültesi’nden

İstanbul Tıp Fakültesi’nin eğitim kadrosu sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli hocalarından oluşuyor. Dünyada Nobel ödülü olan ilk Türk bilim insanı Aziz Sancar, Behçet hastalığını tanımlayan Hulusi Behçet gibi dünya çapında üne sahip pek çok hekim İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

‘’Bir De Çapa’ya Görün”

Türkiye’nin her yerinde önemli sağlık problemi yaşayanlara halk arasında ‘’Bir de Çapa’ya görün!’’ deniliyor. Çapa, resmi adıyla İstanbul Tıp Fakültesi, uzman doktorları ile tanınıyor. Bunun nedeni, dünyadaki önemli tıp fakülteleri öğrencilerinin kitaplardan öğrendiği pek çok hastalığı İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin bizzat deneyimleyerek öğrenme şansları bulunması olarak gösteriliyor. İstanbul Tıp Fakültesi aynı zamanda; su altı hekimliği, kaplıca hekimliği, spor hekimliği gibi nadir bulunan anabilim dallarını bünyesinde barındırıyor.

Öğrenci dostu eğitim

Fakülte hocaları, eğitimlerde “öğrenci dostu” yaklaşım tekniğini kullanıyorlar. Fakülte, dalış kulübü, gastronomi kulübü, fikir-felsefe kulübü, kayak kulübü, dans kulübü gibi kırka yakın sosyal kulübe ev sahipliği yaparak, sosyal etkinlikleri destekliyor.

Üniversite sınavında ilk 500’e giren öğrencilere İstanbul Tıp Fakültesi yurtlarında ücretsiz barınma hakkı veriliyor. Fakültede Türkçe eğitim yanı sıra İngilizce eğitim programı da mevcut. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki öğrenciler dünyanın farklı yerlerindeki önemli üniversitelerde eğitim olanaklarına da sahip oluyorlar.