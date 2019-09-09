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İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Ders zili öncesi okul önünde toplanan öğrencilere bazı veliler de eşlik etti.
Eğitim 09.09.2019, 11:40
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Ders zili öncesi okul önünde toplanan öğrencilere bazı veliler de eşlik etti.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Sabahın erken saatlerinde uyanan öğrenciler okullarına gidebilmek için yola çıktı. 3 aylık aranın ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerin mutlu olduğu görüldü.
"ÖĞRETMENİMİ VE OKULUMU ÇOK ÖZLEDİM"
Okulun ilk gününde ders başı yapan öğrencilerden biri, "Okulumu çok özledim. Derslerimi seviyorum. Bütün arkadaşlarımı da çok özledim. Öğretmenimi ve okulumu çok özledim” dedi.(İHA)
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