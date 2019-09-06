Karslı çocuklar, yeni eğitim öğretim yılı arifesinde kütüphanelerine kavuştu

Türkiye traktör pazarının lider markası New Holland, Anadolu’nun farklı köylerinde, çocukları kitapların sihirli dünyasıyla buluşturmak amacıyla New Holland Yaren Çocuk Kütüphaneleri kurmaya devam ediyor.

Çocukların ufkunu genişletmek, yeni nesillere kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek adına New Holland Yaren Çocuk Kütüphaneleri’nin bir yenisi Kars Ağadeve Köyü’nde açıldı.

Kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, birbirinden farklı alanlardaki sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

TürkTraktör’ün lider markası New Holland, çocuk yaşta edinilen alışkanlıkların önemine olan inançla, internet çağı çocuklarının ufkunu genişletmek, bilgi edinmelerini sağlamak ve toplumun eğitim seviyesine değer katmak üzere okuma alışkanlığı kazanımına yönelik olarak 2016 yılında New Holland Yaren Çocuk Kütüphaneleri’ni kurmaya başladı.

7-12 yaş arasında edinilen okuma alışkanlığını desteklemek ve kitap okumanın önemini küçük yaşlarda çocuklara aşılamak üzere hayata geçirilen bu kütüphaneler aynı zamanda çocukları onlarca çeşit kitapla buluşturarak, onlara yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirebilecekleri keyifli bir ortam hazırlıyor.

New Holland Yaren Çocuk Kütüphaneleri’nin sekizincisi ise Kars’ın Ağadeve Köyü’nde kuruldu. New Holland Kars Bayisi Aküzüm’ün de desteğiyle açılan kütüphaneye, 500 adet kitap bağışlandı.

Bugüne kadar Çankırı, Ağrı, Uşak, Kayseri, Tekirdağ, Balıkesir, Denizli ve Kars olmak üzere toplam 8 farklı ildeki 8 köy okulunda kurulan ‘New Holland Yaren Çocuk Kütüphaneleri’ne bağışlanan kitap adedi toplam 6000’e yaklaştı. New Holland, Türkiye’nin dört bir yanında yeni kütüphaneler açmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.