KPSS Günü Ankara'da Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

Ankara Valiliği, bu hafta sonu yapılacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına katılacak adaylardan kimlik belgesini kaybedenler için geçici kimlik belgesi düzenlemek üzere ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi.

Valiliğin “ 2019-KPSS'nin Yapılacağı Gün, Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Basın Duyurusu” başlıklı açıklaması şöyle:

20 Temmuz 2019 Cumartesi ve 21 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’na katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri 20.07.2019 Cumartesi günü 07.00 – 14.30 saatleri, 21.07.2019 Pazar günü 07.00 – 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.