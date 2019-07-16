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KPSS : Medine’yi Kurtaran Komutan Kimdir

KPSS : Medine’yi Kurtaran Komutan Kimdir, KPSS Sorusunda Yer Alan Medine’yi Kurtaran Komutan olarak tarihe geçen paşanın hayatı ve detayları.

Eğitim 15.07.2019, 20:40 15.07.2019, 20:53 Emir Yılmaz
KPSS : Medine’yi Kurtaran Komutan Kimdir

KPSS Medine’yi Kurtaran Komutan Kimdir 

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından düzenlenen ve milyonlarca kişinin katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavında sınava giren adayların karşılaştığı bir soru sınava girenlerin yanı sıra girmeyen birçok kişi tarafından da merak edilmektedir. 2019 Kpps lisans soruları arasında genel kültür ve genel yetenek bölümlerinde adaylara sorulan bir sorunun cevabı sınavın bitmesinin ardından hemen tartışılmaya başlandı. Medine’yi kurtaran komutan kimdir? Sorusunun merak edilen cevabı ise Fahrettin Paşa olacaktı.

14 Temmuz 2019 tarihinde tüm Türkiye’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı, her sınav döneminde olduğu gibi bu sınav döneminde de sınav sonrasında soruların cevapları hemen tartışılmaya başlandı. Birçok kişinin yanlış cevapladığı, Medine’yi kurtaran komutan kimdir? Sorusu en dikkat çeken sorulardan biri oldu.

KPSS sınavında bu yılda diğer yıllarda olduğu gibi Genel Kültür Genel Yetenek bölümlerinden toplamda 120 soru soruldu. 130 dakikada tüm soruları cevaplamaları beklenen adayların sınavda karşılaştıkları bir soru sınavın bitmesinin ardından kısa bir süre sonra sosyal medyanın gündeminde ilk sıralarda yer aldı. 644 bin kişinin girdiği sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Sıvadan sonra herkes tarafından merak edilen soruların başında ise Medine’yi kurtaran komutan kimdir? Oldu. KPSS 2019 Genel Kültür soruları arasında adaylara yöneltilen bu sorunun doğru yanıtı Fahrettin paşa olacaktı.

KPSS Sorusunda Yer Alan Fahrettin Paşa Kimdir?

Asıl adı Ömer Fahreddin Türkkan olan Fahreddin Paşa, 1868 yılında Rusçuk’ta dünyaya gelmiştir. Başarılı bir askerlik ve diplomatlık kariyeri yürüterek Türk tarihi içinde önemli bir yer edinmeyi de başarmıştır. Özellikle Fahreddin Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı esnasında, Şerif Hüseyin İsyanında Medine’de yürüttüğü başarılı bir müdafaa ile isyanın sonuçsuz kalmasını ve Medine’nin korunmasında önemli bir etkisi olmuştur. Medine’de Şerif Hüseyin İsyanına karşı göstermiş olduğu bu başarı sayesinde, Medine Müdafi, Çöl Kaplanı ve Türk Kaplanı gibi lakaplarla anılmaktadır.

Medine Kuşatmasının ardından savaş esiri olarak 1919 yılında Mısır’a ve ardından Malta’ya sürgün edilen Fahreddin Paşa, İtilaf Devletleri tarafından kurulan mahkemede yargılanarak idama mahkûm edilmişidir. Anakara Hükümeti’nin baskılarıyla sürgünden kurtulan Fahreddin Paşa daha sonra Anadolu’ya gelerek Milli Mücadeleye katılmıştır.

Güney Cephesinde Fransızlara karşı savaşan Fahreddin Paşa bu görevinin ardından Kabil’e TBMM tarafından elçi olarak atanmış ve Afganistan ile olan ilişkilerin gelişmesinde büyük ölçüde etkili olmuştur.

Kısıtlı imkânlarına rağmen Medine’de Şerif Hüseyin’e karşı başarılı bir savunma gerçekleştiren Fahreddin Paşa, Medine’yi kurtaran komutan olarak anılmaktadır.  

#kpss #medineyi kurtaran komutan kimdir #Kamu Personeli Seçme Sınavı #KPSS 2019 Genel Kültür soruları #Fahreddin Paşa
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