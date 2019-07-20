KPSS Öncesi Adaylar Emanet Teslim Etme Sırasına Girdiler
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavının birinci oturumu başladı. Sınav öncesi, sınava girecek adaylar okulun tam tersi istikamette emanet sırasına girdiler.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavının birinci oturumu başladı. Sınav öncesi, sınava girecek adaylar okulun tam tersi istikamette emanet sırasına girdiler.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019 A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavının birinci oturumu başladı. Adaylar, sınava girecekleri okulun tam tersi istikamette sıra oluşturarak yanlarında bulunan; cep telefonu, araba anahtarı, kolye, küpe, bilezik gibi sınav salonuna alınması sakıncalı olan eşyalarını emanete bıraktı.
“HAYATIMA AMBARGO KOYDUM”
HALK EKMEK SIRASI GİBİ EMANET SIRASI
KPSS Alan Bilgisi sınavına girecek öğrencilerin sınav salonlara girebilecekleri son saat 10.00’dı. Buna rağmen öğrenciler Halk Ekmek kuyruğunu andıran bir şekilde sınava girecekleri binaların tam tersi istikamette bir kuyruk oluşturarak yanlarında getirdikleri ve sınav salonuna alınmayacak diye daha önceden belirtilen eşyaları emanetçiye bıraktı. Uzun bir kuyruk oluşturulan emanet sırasında bekleyen Selda Kulkaya, “Emanet sırasında bekleyişim bayağıdır sürüyor. Şu an saat 09.42 ve 10.00’dan sonra sınava alım yasak, bekliyoruz. Sınava geç kalırsam ne olacak bilmiyorum” dedi. Emanet sırasında araba anahtarı için bekleyen Kutalmış Hacıismailoğlu, “Şu anda emanet için bekliyorum. Sınav 10’da çok az bir süre kaldı ya emanetçileri çoğaltmalılar ya da araba anahtarı gibi şeyleri sınav salonuna girişte sorun etmemeliler” ifadelerini kullandı.
Bekledikleri sırayı emanet sırası olarak tanımlayan İsmail Akdoğan, “Emanetimizi bıraktıktan sonra sınava gireceğiz. Herkes gibi ben de heyecanlıyım inşallah iyi geçer. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Ben de sınava gireceğim ama şimdi kuzenimin araba anahtarı bırakmasını bekliyorum” dedi. Kuzeniyle sarılarak ayrılan Akdoğan, kuzeni Mehmet Kaan Akçağ’ı sırada bırakarak ayrıldı. Akçağ, “Ankara’nın içinde bu kadar okul varken aynı okulda sınava girmemiz bir şans. Ben çok heyecanlı değilim arabanın anahtarını bıraktıktan sonra yetişebilirsem şayet sınava gireceğim. Emanetçiler kesinlikle gerekli. Emanetleri bırakabileceğiniz başka bir yer yok. Yanınızda getirdiğiniz anahtar, telefon gibi şeyleri ya ağaç kenarlarına bırakacaksınız ya da birine vereceksiniz. Kimseye de güvenemezsiniz” şeklinde konuştu.
(Emin Kuvat - Nurullah Geylani/İHA)
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