Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitimde işbirliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında eğitimde iş birliğine yönelik Millî Kütüphane’de bir protokol imzalandı. Protokolü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenlere, eğitimde dramadan Türkçe’nin kullanımı ve diksiyona, akıl ve zekâ oyunlarından bilgi okuryazarlığı ve masal anlatıcılığına, görsel sanatlardan sahne sanatları ve sinema eğitimine uzanan çok farklı konularda eğitim verilecek olan protokol ile kütüphaneler eğitim ve etkinlik projeleri kapsamında hem mekân hem de eğitim faaliyeti ile etkinlikleri destekleyici bir unsur olarak kullanacak. Ayrıca, öğretmenlerin Devlet Tiyatroları sanatçıları ile birlikte tiyatro oyunları hazırlaması ve sahnelemesine de olanak sağlanacak.

"EĞİTİM ORDUSUNUN YÜKÜNÜ HAFİFLETMELİYİZ"

“Ağaç yaşken eğilir” sözüne atıfta bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, toplumsal sorunlara aranan en güzel yanıtın bu üç kelimeden oluşan vecizede saklı olduğuna işaret etti.

Anneler ve babalar olarak çocukları doğduğu andan itibaren, karakterlerinin şekillenmesi, millî ve manevi duygular konusunda bilinçlenmeleri ve sahiplenmeleri ile bu konuda düşüncelerinin, bilgilerinin gelişmesi için belli bir seviyeye kadar gayret edildiğini dile getiren Bakan Ersoy, “Bir seviyeden sonra da onları öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor. Başta Millî Eğitim Bakanlığımız ve onun bünyesindeki bütün eğitim ordusunun sorumlulukları çok büyük. En önemli görevimiz onların omuzundaki bu büyük yükü hafifletmeye gayret etmek. Bu hepimizin öncelikli görevi olması gerekiyor.” dedi.

ÖĞRETMENLERİN İYİ YETİŞMESİ İÇİN DESTEK

Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokolün çok çok önemli olduğunu belirten Bakan Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakanlık yetkilileri ile göreve geldiğinden beri çok hızlı bir çalışma içinde olduklarını kaydetti.

Hem Millî Eğitim Bakanlığının istediği projelerde hem kendi istedikleri projelerde çok etkili sonuçlar aldıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, konuşmasında “Önemli olan yeni çağdaş eğitim sistemleriyle öğretmenlerimizin daha iyi yetişmesi için Millî Eğitim Bakanlığımızın öngördüğü projede bizim elimizden gelen desteği vermemiz. Bugüne kadar olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi biz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

2 MİLYON ÖĞRENCİ SİNEMAYLA BULUŞTURULUDU

“Sinema Seyretmeyen Öğrenci Kalmasın Projesi” kapsamında bugüne kadar 2 yıl içerisinde 2 milyona yakın öğrencinin sinema ile tanıştırıldığını dile getiren Bakan Ersoy, bu projeye bu yıl da devam edeceklerini söyleyerek, Millî Eğitim Bakanlığının hem öğrenci gruplarının oluşturulmasında hem de öğrencilere gösterilecek filmlerin seçimlerinde öncelikli rol oynadığını, kendilerinin ise sinemacılar ile birlikte onların bu projeden en etkin bir şekilde yararlanmalarını sağladıklarını ifade etti.

LİSAN AĞIRLIKLI VE UYGULAMALI EĞİTİM

Turizmde çok büyük hedeflerinin olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, 2030 yılında turist sayısını çok ciddi şekilde artırmak ve nitelikli turisti Türkiye’ye kazandırmak istediklerini söyledi ve şöyle devam etti:

“Bu bağlamda en önemli şey de insan kaynağı. İnsan kaynağının yetiştirilmesinde de en etkili çalışacağımız yer Millî Eğitim Bakanlığı. Geçen yıl yaptığımız bir protokol geçtiğimiz yaz itibariyle hayata geçti. Turizm Meslek Liselerinin müfredatında çok ciddi bir değişikliğe gidildi. Sektörün istediği şekilde müfredat Millî Eğitim Bakanlığımız ile birlikte şekillendirildi. Sektörün ihtiyacı, turizm yapıldığı için lisan ağırlıklı ve otellerde uygulamalı bir eğitim görmeleriydi. Bu kapsamda imzalanan protokol ile ilk 11 okul yaz staj programına bu yıl başladı ve başarı ile de tamamladı. Ders zili çalması ile birlikte sektörle beraber oluşturduğumuz program dâhilinde eğitimlerine başladılar.”

2023'TE OKUL SAYISI 2007E ÇIKACAK

Önümüzdeki sene itibariyle otellerde eğitim görecek okul sayısını 50’ye ulaştıracalarını belirten Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yakın bir tarihte bir protokol ile bunların 2023 yılına kadar ki gelişimiyle ilgili planlamayı sonuçlandıracağız. 2023 yılına kadar aşamalı bir şekilde 200 okula çıkarıyoruz. Bu yeni müfredat öğrenciler ve sektör tarafından da çok takdir edildi. Çünkü eğitiminiz boyunca üç lisan öğreniyorsunuz. İki mecburi lisanı çok iyi derecede öğreniyorsunuz, bir de seçmeli lisan öğreniyorsunuz. İleride turizm yapmasanız bile öğrenci açısından hayat kariyerinde çok önemli olan üç lisanı öğrenmiş oluyorlar. Sektörde devam edecek arkadaşlar içinde çok ciddi uygulamalı bir mesleki eğitim almış oluyorlar. İnanıyorum ki, diğer sektörlere de örnek olacak bir çalışma ve başarıyla da uygulanmaya başlandı. Bunu Türkiye geneline yayarak, 2023 turizm hedeflerimizde ihtiyaç duyacağınız insan kaynağını başarıyla karşılanmasını bu şekilde sağlamış olacağız.”

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un protokolün detaylarına ilişkin yaptığı konuşmasının ardından protokol iki Bakan tarafından imzalanarak, hatıra fotoğrafı çektirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törenin sonunda Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a dijital Millî Kütüphane Üye Kartı hediye etti.