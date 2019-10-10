Kur'an kurslarında 4-6 yaş öğrenci sayısı yarım milyona yaklaştı

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kurslarında 4-6 yaş grubunda bugüne kadar din ve değerler eğitimi verilenlerin sayısı 464 bin 638'e yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yaygın din eğitimi kapsamında 2013'ten beri hizmet verilen "4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu" öğretim programının bu yılki kayıtları geçen ay başladı.

Çocuklara, Kur'an-ı Kerim'i ses ve şekil olarak tanımalarının yanı sıra sevgi, saygı, yardımlaşma ve adalet gibi İslam'ın temel değerlerinin öğretildiği kurslara bu yıl 134 bin 380 kişi kayıt yaptırdı. Din ve değerler eğitiminin verildiği program kapsamında bugüne kadar bir milyonu aşkın etkinlik kitabı dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl itibarıyla 4-6 yaş Kur'an kurslarının eğitim döneminin 4'ten ikiye düşürüldüğünü belirtti.

- "Sertifikası olmayan görev alamıyor"

Bu kursların fiziki altyapılarının standartlara uygun şekilde yapıldığını bildiren Muslu, "Bu yıl 8 bin 471 öğretici, Kur'an kurslarında 134 bin 380 öğrenciye eğitim veriyor. Çocuk eğitimi ve gelişimi sertifikası olmayan öğreticimiz kurslarda görev alamıyor. Rakamlar her geçen gün artıyor. Son 6 yılda 464 bin 638 öğrenciye eğitim verildi." dedi.

Muslu, kurslara müracaatın fazla olması durumunda okula başlama yaşı en yakın olan ve daha önce 4-6 yaş kurslarında eğitim almamış öğrencilere kayıtta öncelik verildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın 4-6 yaş Kur'an kurslarına talebi her geçen gün artıyor. Öğreticiler tarafından sevgi merkezli yaklaşımla değerler ve Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Bu eğitimler dil, duygusal, sosyal, bilişsel, dini ve ahlaki gelişim çerçevesinde yapılıyor. Eğitimin, çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olması için ciddi gayret veriliyor. Bedensel, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlayacak bir eğitim ortamı hazırlanmalı. Çocuklarla beden dili kullanılarak iletişim kurulmalı. Çocuğun şahsiyetini hedef almadan, yapmış olduğu davranış yanlışsa, 'Bu davranış beni üzüyor' tarzında yaklaşılmalı."