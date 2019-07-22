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LGS Birinci Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre merkezi sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu.
Eğitim 22.07.2019, 09:20 22.07.2019, 12:05
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre merkezi sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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