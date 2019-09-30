“Maarif Vakfı, Türkiye'nin küresel eğitim markası haline geldi“

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Maarif Okullarının anaokulundan üniversiteye kadar her seviyede eğitim verebilen Türkiye'nin küresel eğitim markası haline geldiğini belirtti.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar dışındaki coğrafyalarda açtıkları okullardaki öğrencilerinin neredeyse tamamının yabancı uyruklu olduğunu ifade etti.

Romanya'da açtıkları okulda kayıtlı bulunan 250 öğrencinin yüzde 40'ının Türk olduğunu dile getiren Akgün, geriye kalanların ise Müslüman azınlıktan oluştuğunu ya da bir şekilde Türkiye ile bağlantılarının bulunduğunu söyledi.

Makedonya, Gürcistan gibi ülkelerdeki öğrencilerinin çoğunun da Türk olduğunu bildiren Akgün, bu ülkelerdeki öğretmenler arasında aradıkları niteliklere sahip olanlar arasında Türk kökenlilere öncelik verdiklerini belirtti.

Dünya genelindeki Maarif Okullarında Türkiye'den giden öğretmenler, idareciler ve teknik personel dahil olmak üzere 500 dolayında çalışanın bulunduğunu kaydeden Akgün, toplam personel sayısının 5 bini geçtiğini belirtti.

Maarif Vakfının Türkiye adına yurt dışındaki eğitim faaliyetlerinin eğitimciler ve idareciler açısından büyük bir tecrübe kazanımı olduğunu dile getiren Akgün, şöyle devam etti:

"Kuruluşumuzun üzerinden geçen üçüncü yılımızda vurgulamak istediğimiz şey, Türkiye Maarif Vakfı olarak okullarımız, Türkçe alanında geliştirdiğimiz müfredatımız ve uluslararası alandaki karşılaştırmalı eğitim tecrübemizle dünyada eğitim markası olma yolunda kendimizi ispat ettiğimiz. Vakıf olarak anaokulundan üniversiteye kadar her seviyede eğitim verebilen Türkiye'nin küresel eğitim markası haline geldik. Bunu tabii ki çok fedakar şekilde çalışan hem Türkiye Maarif Vakfının merkez görevlileri ve diğer birimlerimiz hem de sahadaki direktörlerimiz vasıtasıyla yapıyoruz."

- "Kılı kırk yarıyoruz"

Akgün, birkaç haftadır dünyanın farklı ülkelerindeki okullarda eğitim-öğretim yılı açılışları yaptıklarını hatırlattı.

Kurumsal yönetimde, finansal sürdürülebilirlikte ve eğitimde kaliteye büyük önem verdiklerinin altını çizen Akgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü biz Türkiye için eğitim yapan bir kurumuz ama küresel anlamda bir faaliyet yürütüyoruz ve bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve ayakta kalabilmesi için rekabete açık bir yönetim, eğitim ve finansal sürdürülebilirlik gerekiyor. Bunun için merkez birimlerimizin çok sıkı bir çalışması var. Özellikle bütçeden bize aktarılan kaynakların çok daha verimli kullanılabilmesi için kılı kırk yararak harcama yapıyoruz ve bir taraftan bize biçilen misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye adına yurt dışında örgün eğitim imkanı veriyoruz ama bunu yaparken vatandaşımızın vergisiyle finanse ettiğimiz giderlerimizi de en verimli şekilde kullanmak üzere çok dikkatli şekilde planlama yapıyoruz."

Maarif Okullarında teknolojiye ciddi şekilde yatırım yaptıklarını belirten Akgün, "Türkiye'deki milli eğitim sisteminde olduğu gibi okullarımızdaki öğrenci, öğretmen ve personel sayısı, finansal akış, öğrenci başarıları, devam ve devamsızlık gibi konuların hepsini merkezden yönetebilecek bir altyapıyı kurduk. Bunlarla iftihar ediyoruz." diye konuştu.

- "Kalite ölçütlerinden biri üniversiteye yerleşme oranları"

Maarif Vakfının 33 bin dolayında öğrencisinin bulunduğunu, bu sayının niceliği gösterdiğini ancak bundan daha önemli olanın nitelik olduğunu vurgulayan Akgün, "2020- 2023 dönemine ilişkin olarak yeni stratejik planımızı da hazırladık, kabul ettik ve yıl başından itibaren uygulamaya koyuyoruz. Yeni dönemde temel mottomuz, kalite olacak." dedi.

Eğitimde kalitenin ölçütlerinden birinin öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranları olduğuna dikkate çeken Akgün, "Okullarımızdaki başarı grafiği giderek artıyor. Objektif olarak iddialı söylüyorum; ister yeni açtığımız ister FETÖ'den aldığımız okullarda olsun Maarif Okullarının hepsinde ortalama başarıda yükselen bir trendi yakaladık. Bazı okullarımızda yüzde 100, bazılarında yüzde 90 ve üzerinde başarı söz konusu. Bunu sadece biz söylemiyoruz, herhangi bir ülkedeki istatistiklere bakarak bizim okullardan mezun olanlar açısından bu böyle." diye konuştu.

- Öğretmen istihdamında yeni model

Birol Akgün, Maarif Okullarındaki öğretmen istihdamına ilişkin yeni bir modeli daha hayata geçirdiklerini bildirdi.

Türkiye'deki üniversitelerden mezun pek çok yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğuna işaret eden Akgün, "Biz, bu mezunlardan öğretmen yeterliliği olanları seçiyoruz. Marmara Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği kapsamında, bu mezunlara pedagojik formasyon veriyoruz ve Maarif Okullarında çalışmak üzere ülkelerine gönderiyoruz. Şu an 30 kişilik bir grup ilk eğitimleri aldı." bilgisini paylaştı.

Bu yıl iyi bir tanıtımla, mezun olanları üniversite eğitimi için Türkiye'ye yönlendirdiklerini hatırlatan Akgün, 500 öğrencinin bu çerçevede Türkiye'deki üniversitelere yerleştiğini kaydetti.