MEB 2019 - 2020 Takvimi; Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Ağustos ayının ikinci haftasını geride bırakmak üzereyiz. Eylül ayına sayılı günler kaldı. Eylül ayında ise öğrenci ve veliler için deyim yerindeyse okul maratonu başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? Lise kayıtları ne zaman?

Okullar Ne Zaman Açılacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 18-22 Kasım tarihlerinde aratatil uygulanacak. 25 Kasım'dan 17 Ocak 2019'a kadar 1. dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınıyor. LGS adayları yerleştirmeye esas birinci nakil tercih işlemleri dün sona erdi. Lise birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 5-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında da ikinci nakil dönemi başlıyor.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirmeleri de yapılacak. Buna göre özel eğitime ihtiyacı olanların geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilecek. Bu öğrenciler, 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il ve ilçelerdeki öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecek.

Yaz tatili ne zaman bitecek?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;

"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.