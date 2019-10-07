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MEB'den okul öncesi çocuklara “Benim Oyun Sandığım“ materyalleri

2023 Eğitim Vizyonu ile okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, geçiş sürecinde özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklara ev ortamında ulaşmak için "Benim Oyun Sandığım" adlı eğlenceli bir eğitim seti ve setin yıl boyu kullanımı için takvim hazırladı.

Eğitim 07.10.2019, 15:27 07.10.2019, 16:38
MEB'den okul öncesi çocuklara “Benim Oyun Sandığım“ materyalleri

ANKARA (AA) - 2023 Eğitim Vizyonu ile okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, geçiş sürecinde özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklara ev ortamında ulaşmak için "Benim Oyun Sandığım" adlı eğlenceli bir eğitim seti ve setin yıl boyu kullanımı için takvim hazırladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin açıklamasında, zorunlu okul öncesi eğitime geçiş döneminde özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklara doğrudan evlerinde ulaşmak için Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda hazırlanan oyun sandıklarının pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde tespit edilen ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktığını bildiren Selçuk, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oyun sandığının içindeki oyun materyallerini ders aletleri yapım merkezimizde kendimiz ürettik ve bir de 365 günlük eğitim takvimi hazırladık. Oyun sandığını şimdilik pilot uygulamayla ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz. Hedefimiz, erken çocuklukta erişemediğimiz ailenin kalmaması. Anne baba olarak çocukla oyun oynar, nitelikli vakit geçirir ve hakkını koruyup teslim ederek çocukluğuna eşlik ederseniz bir ülkenin geleceği için en önemli yatırımlardan birini yapmış olursunuz. Bu oyun sandığı bunun için."

Erken çocukluk eğitiminin çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini üst düzeyde destekleyen, yaşam boyu onlara en önemli katkıyı sağlayan eğitim basamağı olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Her çocuğa oyun, ilgi, bilgi ve kitapla ulaşmayı hedefliyoruz. Süreci, izleme, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarıyla takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

- 25 parça eğitim materyali

Bakan Selçuk, oyun sandığının içeriğine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yap-boz ve hikaye setleri gibi 25 parça eğitim materyali belirledik. Bu materyalleri bir sandığa koyduk. Adı da 'Benim Oyun Sandığım' oldu. Sandıkta, materyallerin yanı sıra, aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirecek, çocukları ile iletişimi ve bağını destekleyecek mesajlar, çocukların gelişimine katkı sunacak etkinlikler ve pratik bilgilerin yer aldığı bir de takvim bulunuyor. 365 günlük Erken Çocukluk Eğitimi Takvimi'nde 21 ayrı başlıkta yaklaşık 2 bin 650 içerik var."

- Uygulama e-okul ile izlenecek

Bakanlık tarafından belirlenen pilot ilçelerdeki materyalin dağıtımı, izleme ve değerlendirme çalışmaları konusunda ilgili personele eğitim verildi.

Ayrıca uygulamanın izlenmesi için e-okul sisteminde de bir ekran tasarlandı. Materyalin dağıtılacağı çocuklar, e-okul sistemine kaydedilecek, bu çocukların ilkokul birinci sınıftaki gelişim düzeyleri diğer öğrencilerle karşılaştırılarak materyalin etki analizi de yapılacak.

Her ay, il ve ilçelerdeki formatörler vasıtasıyla ailelere bir kitap ulaştırılması ve bu şekilde çocuğa her ay bir öykü okunması da hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#meb #Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #milli eğitim bakanlığı
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