MEB'de saha analizleri ile eğitim planlaması dönemi

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 9 değerlendirme raporunun 10 ayda yaklaşık 3 milyon kez indirildiğini belirterek, "Bakanlığımızda raporlarla öğrencilerimizin hangi konularda bilgi ve beceri eksiklikleri varsa onları telafi edecek yaklaşımlar belirleniyor." dedi.

MEB, geçen yıl yeni bir uygulama başlatarak Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nden raporlar yayımlamaya başladı. Bu serinin ilk değerlendirme raporu, Kasım 2018'de "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü" başlığıyla yayımlandı.

Raporlar serisinin yürütücülüğünü yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Seriyi yayımlamadaki amacı sorulan Özer, tüm süreçleri verilere dayalı değerlendirmek ve kamuoyuyla paylaşmak istediklerini söyledi.

"Bu bizim için hem hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından hem de eksikliklerin görülmesi ve dolayısıyla süreçlerin iyileştirilmesi açısından çok önemli." diyen Özer, bu raporlarla iyileştirme yapılacak alanların veriye dayalı daha net görülebildiğini vurguladı.

Diğer taraftan atılan adımların ve başlatılan projelerin sonuçlarını da net şekilde izleyebildiklerini anlatan Özer, "Eğitimle ilgili sorunları veriye dayalı olarak tartışabilme imkanı veriyor. Dolayısıyla eğitimle ilgili tüm alanlarda sürekli iyileştirme kültürünün güçlendirilmesi için de önemli bir dayanak sağlıyor. Kamuoyunun raporlara yönelik yoğun ilgisi de bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Son rapor, bir haftada 20 bin kez indirildi"

Raporlara gösterilen ilginin ne düzeyde olduğunun sorulması üzerine Özer, "Milli Eğitim Bakanlığının şu ana kadar yayımladığı 9 değerlendirme raporu, 10 ayda yaklaşık 3 milyon kez indirildi. Raporlara bu kadar yoğun ilgi olması önemli. Örneğin bir hafta önce yayımladığımız 'Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması 4. Sınıf Seviyesi' raporu sadece bir haftada 20 bin kez indirildi. Bu çalışmayla 4. sınıf seviyesinde öğrencilerimizin Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden performanslarıyla ilgili bir resim elde ettik." bilgisini paylaştı.

Özer, TIMMS ve PISA raporları ölçeğinde yapılan son raporla ilgili görüşünün sorulması üzerine, raporla ilgili izleme çalışmasının iki açıdan önemli olduğunu belirtti.

Bunlardan birincisinin TIMMS ve PISA araştırmaları gibi uluslararası standartlarda bir izleme çalışmasının ilk kez yapılması olduğunu dile getiren Özer, ayrıca raporun ölçek olarak oldukça kapsamlı bir çalışma olmasının önemine işaret etti.

Özer, bu çalışmayı dış bir değerlendirme kuruluşuna yaptırmadıklarını, Bakanlığın imkanlarıyla kendi ekiplerinin gerçekleştirdiğini ifade etti.

Mahmut Özer, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, raporu hazırlayanlara ve danışma kuruluna, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi çalışanlarına ve milli eğitim müdürlerine teşekkür etti.

- "Rapor verileriyle planlama yapılıyor"

Rapordaki verileri kullanarak nasıl bir çalışma yapacakları sorulan Özer, raporda sadece genel bir resmin bulunduğunu vurguladı.

Özer, rapordaki verileri kullanarak Bakanlıkta çeşitli planlamalar yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çalışmada elde ettiğimiz detaylı verileri Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzle paylaştık. Genel Müdürlüğümüz, il müdürlükleriyle koordineli şekilde yapılacak iyileştirmeleri, atılacak adımları ve çalışmaları belirliyor. Dolayısıyla Bakanlığımızda öğrencilerimizin hangi konularda bilgi ve beceri eksiklikleri varsa onları telafi edecek yaklaşımlar belirleniyor. Ayrıca öğretmenlerimize yönelik eğitim planlamaları yaparken de bu verileri kullanacağız. Aynı şekilde, müfredat revizyonu çalışmalarında da raporun bulguları kullanılacak. Bu çalışmaya önümüzdeki yılda da devam edeceğimiz için iyileştirme için atılacak adımların sonuçlarını da izleyebileceğiz."

- "Okullar arasındaki farkları görebileceğiz"

Özer, 7. ve 10. sınıf düzeylerinde yaptıkları "Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması" sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin, "Rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor. Yıl içerisinde her iki raporu da açıklamayı planlıyoruz. Bu raporla Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında hem aynı kademedeki okullar arasındaki farkları görebileceğiz hem de okul kademeleri arasında karşılaştırma yapabileceğiz ve sistemin bütünüyle ilgili genel bir resme sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- 4 beceride Türkçe sınavı 15 pilot ilde tamamlandı

Bunların dışında başka bir raporun bulunup bulunmadığı sorulan Özer, ilk kez elektronik ortamda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere 4 beceride Türkçe sınavını 15 pilot ilde uyguladıklarını bildirdi.

Bu uygulamayı o illerde ilk kez oluşturdukları e-Sınav merkezlerinde yaptıklarını anlatan Özer, "Değerlendirmeler tamamlandı. Rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma sonuçlarını da yıl içerisinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz." dedi.