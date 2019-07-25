Son Dakika
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de
Turuncu Listede Aranan Terörist Murat Gündüz Etkisiz Hale Getirildi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Süreci Başladı

Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı

30 Haziran’da yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı.

Eğitim 25.07.2019, 14:49 25.07.2019, 15:10
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı

30 Haziran’da yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.”

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Dikey Geçiş Sınavı sonuçları #dikey geçiş sınavı #Açıköğretim Önlisans Programları Mezunları #Meslek Yüksekokulları #üniversite #eğitim #eğitim haberleri #dgs
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Temmuz 2019
İmsak 03:48
Güneş 05:33
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:17
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@