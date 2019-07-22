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Mesleki ve Teknik Liselere Yoğun İlgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), oda ve borsalar tarafından desteklenen okullarda doluluk oranı %98’i geçti

Eğitim 22.07.2019, 15:02 Tuğçe Hanım
Mesleki ve Teknik Liselere Yoğun İlgi

Mesleki ve teknik liselere yoğun ilgi
 
TOBB, oda ve borsalar tarafından desteklenen okullarda doluluk oranı %98’i geçti

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen, TOBB, Oda ve Borsalar tarafından desteklenen motorlu araçlar teknolojisi alanından uçak bakım alanına birçok alanda eğitim veren 81 ildeki 81 okuldan 77’sinin kontenjanları tamamen doldu. Protokol kapsamındaki tüm programların ortalama doluluk oranının %98,61 olduğu belirlendi.

BAKAN SELÇUK’A TEŞEKKÜR

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitim ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon ve iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, sanayicinin yakın zamanda bu iş birliğinin meyvelerini toplayacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu 2023 Eğitim Vizyonu’nda mesleki ve teknik eğitime geniş yer verilerek, yeni bir yol haritası sunulmasından ve iş birliği projeleri başlatılmasından memnun olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür etti.
TOBB’a bağlı 81 ildeki oda ve borsaların bu projede büyük bir rol üstlendiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Onların da destekleriyle bu okullarda üretimin merkezinde yer alacak gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştireceğiz” dedi.

#mesleki ve teknik lise #meslek lisesi #teknik lise #eğitim
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