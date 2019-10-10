MESVAK'tan Ostim Üniversitesi'ne destek

OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi ile Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli personellerin yetiştirilmesine yönelik ortak eğitim ve proje çalışmaları için MESVAK Vakfı tarafından OSTİM Teknik Üniversitesine mesleki ve teknik eğitimlerde kullanmak üzere 1 adet CNC Router İşleme Merkezi tezgahı, bilgisayar sistemi, yazılımı ve tüm mekanik ekipmanları ile teslim edildi. İşbirliği iŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ mesvak ADINA yÖNETİM KURULU BAŞKANI nERETTİN kONAKLI İMLZALADI.

Bu arada Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Konaklı, vakfın çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, yurt içi ve dışında eğitsel, kültürel, bilimsel, sanatsal, organizasyonlar, araştırmalar, toplantılar ve Ahilik Kültürü haftaları gibi çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaları yapan araştırmacılara ve eğitimcilere burs verdiklerini söyledi.

Konaklı; müteşebbislik ve mesleki eğitimler kapsamında eğitim ve beceri kursları düzenlediklerini, Türkçe ve yabancı dil öğrenimi için eğitim merkezleri kurduklarını, meslek öğrenmek ve müteşebbis olmak isteyen gençlere destek sağladıklarını da ifade etti.