Son Dakika
"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde
Barış Harekatı’na ilişkin asparagas habere gözaltı
İstanbul Başsavcılığından Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme
Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek

MESVAK'tan Ostim Üniversitesi'ne destek

OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi ile Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim 10.10.2019, 14:17 Ramazan Durmuş
MESVAK'tan Ostim Üniversitesi'ne destek

OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi ile Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli personellerin yetiştirilmesine yönelik ortak eğitim ve proje çalışmaları için MESVAK Vakfı tarafından OSTİM Teknik Üniversitesine mesleki ve teknik eğitimlerde kullanmak üzere 1 adet CNC Router İşleme Merkezi tezgahı, bilgisayar sistemi, yazılımı ve tüm mekanik ekipmanları ile teslim edildi. İşbirliği iŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ mesvak ADINA yÖNETİM KURULU BAŞKANI nERETTİN kONAKLI İMLZALADI.

MESVAK'IN İŞLEVİ

Bu arada Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Konaklı, vakfın çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, yurt içi ve dışında eğitsel, kültürel, bilimsel, sanatsal, organizasyonlar, araştırmalar, toplantılar ve Ahilik Kültürü haftaları gibi çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaları yapan araştırmacılara ve eğitimcilere burs verdiklerini söyledi.

Konaklı; müteşebbislik ve mesleki eğitimler kapsamında eğitim ve beceri kursları düzenlediklerini, Türkçe ve yabancı dil öğrenimi için eğitim merkezleri kurduklarını, meslek öğrenmek ve müteşebbis olmak isteyen gençlere destek sağladıklarını da ifade etti.

#Müteşebbis Gelişim Vakfı #Ostim Teknik Üniversitesi
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@