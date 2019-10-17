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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Şanlıurfa'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Eğitim 17.10.2019, 10:18 17.10.2019, 15:33
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer yetkililer karşıladı.

Ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, Vali Erin ile makamında bir süre basına kapalı görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Milli Eğitim Bakanı #Şanlıurfa #valilik #ziya selçuk #ziyaret
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