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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Tatil Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni uygulanacak olan tatil sistemiyle ilgili bilgi aktarımında bulundu.

Eğitim 22.08.2019, 17:15 22.08.2019, 17:21 Billdrt
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Tatil Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 - 2020 yılı Eğitim Öğretim Dönemi'nin 9 Eylül 2019'da başlayacağını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderiyle duyurdu. 

Selçuk esprili bir dille "Okulu çok özledim", "Ne yani bitti mi tatil" diyen tüm çocuklara bilgilendirme yapacağını bildirerek paylaştığı gönderisinde, Açılışın 9 Eylül'de yapılacağını söyledi.

Tatiller

Hemen sonrasında tatiller hakkında bilgi veren Selçuk, İlk Ara Tatilin 18 - 22 Kasım tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Ara tatilden sonraki tatilin yarıyıl tatili olduğunu bildiren Selçuk, yarıyıl tatilinin ise 20 - 31 Ocak tarihleri arasında olacağını söyledi.

Son olarak 2. Ara Tatil tarihini de veren Selçuk, bu tatilin ise 6-10 Nisan arasında yapılacağını, okulların 19 Haziran 2019 tarihinde kapanacağını bildirdi. 

Bilgilendirmelerinin sonuna ise "Tatilin son günündesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce" yazdı.

#tatil #Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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