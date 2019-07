Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliği, Havelsan'ın çözüm ortaklığında hayata geçirilen MEBCBS tanıtım toplantısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Salonu'nda yapıldı. MEBCBS projesi ile tüm okulların coğrafi verileri toplanırken, hızlı bilgi akışı, etkili ve doğru analizlerle daha verimli envanter yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Proje "Hangi bölgede hangi okullar var?", "Nerede okul ihtiyacı bulunuyor?" gibi MEB'in taşınmaz envanterine ilişkin tüm verileri canlı olarak eğitim camiasının hizmetine sunuyor. MEBCBS ile 81 ilde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğundaki 130 bin bina ve 160 bin parsel, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yönetilebiliyor. CBS sayesinde Türkiye'de eğitim alanı olarak planlanan yerler ve mülkiyet bilgilerinden, nerede hangi okula hangi kapasitede ihtiyaç olduğuna, bu okulların sosyal donatı imkânlarından, heyelan, deprem gibi afet ihtimaline karşı tedbir alınması gereken okul binalarına kadar pek çok veriye ulaşılabilecek.



'YAPAY ZEKA POLİTİKALARINI BELİRLİYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veriye dayalı karar almaya önem verdiklerini ve 2023 Eğitim Vizyonu'nda veriye dayalı politikaları merkeze oturttuklarını söyledi. Yüzbinlerce öğretmeni, milyonlarca öğrencisi ve çok sayıda okulu olan MEB’in hızlı bir değişimin olduğu günümüz şartlarında çok daha hızlı hareket edebilmesi için veriye dayalı politikalar üretmesi gerektiğini kaydeden Selçuk, "Bu günlerde MEB'in yapay zeka politikalarının saptanması konusunda sürdürdüğümüz çalışmalar da bunun bir göstergesi. Çünkü alınan her bir kararın olumlu ya da olumsuz etkisi çok çok daha büyük ölçekte yaşanıyor" dedi.



'TÜM BİNALARIMIZ KAYIT ALTINA ALINIYOR'

Selçuk, MEBCBS'nin aslında sadece inşaat ve emlak ile ilgili bir mesele değil, bu tüm okulların optimizasyon çalışmalarını yüksek çıtalara taşıyacak bir husus olduğunu vurgulayarak, "MEBCBS ile yapmaya çalıştığımız şey aslında öğretim daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimizin, ilçelerimizin, illerimizin ve okul seviyesinde alacağımız kararların kanıta dayalı olarak verilmesini sağlayan bir yaklaşım. Bunu yapabilmek elbette kolay değil, yani insanların elbette birbiriyle iletişimi mümkün; ama bir sistem üzerinden bunu yapmak hızlandıracaktır ve bunun idamesi ve idaresi CBS ile artık gerçekten mükemmel bir hale gelmiştir. Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelikle tüm okul ve kamu binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan bu veri tabanı ile de her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşma imkanına kavuşmuş oluyoruz. İnşallah üzerine yeni adımlar da ekleyerek eğitim sistemimizin her açıdan mekânsal açılar da dahil olmak üzere veriye dayalı olarak yönetilmesi mümkün olabilecektir."



'SİSTEM AKILLANINCA İNSAN DAHA AKILLI DAVRANIYOR'

Verinin güncel kalmasının da önemli olduğunu, CBS'de gerekli güncellemelerin bakanlık teşkilatı tarafından yapılacağını anlatan Bakan Selçuk, "Bu noktada merkez teşkilatımız başta olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarımıza büyük görevler düşüyor. Kurum açma, kapatma, kurum yer değişikliği, isim değişikliği gibi dönemsel pek çok sürecin mekânsal veri üzerinden güncellenmesi gerekiyor. Bu tür sistemler aslında bizi mevcut yönetimi, durumu idare etmekten yönetime, yönetişime daha büyük bir liderlikle yönetsel süreçleri götürebilmemize imkan sağlıyor. Sistem akıllandıkça insanlar da daha çok akıllı davranma şansına sahip oluyor" diye konuştu.

YERLİ İMKANLARLA KARŞILANIYOR

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise, 81 ildeki eğitim kurumlarını kapsayan böylesine geniş bir projenin yerli imkanlarla karşılanıyor olmasından gurur duyduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaptıkları projelere değinen Demir, "Güvenli okul projesi kapsamında Emniyet tarafından belirlenen ve öncelik arz eden 71 ildeki 762 okulda 6 sabit ve 1 hareketli kameradan oluşan güvenlik sistemleri kurulmuş, MEB ve EGM kullanımına sunulmuştur. Güvenlik sistemleri sayesinde okul ve okul çevresinin, suç ve suçlulardan sürekli takibi yapılarak, öğrencilerin çağın gereklerine uygun güvenli bir eğitim görmesi sağlanmıştır" dedi.

'ÖĞRETMENLERE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ VERİYORUZ'

Mesleki ve teknik eğitim alanında öğretmenlere güncel teknolojiye yönelik eğitim verdiklerini anlatan Demir, "İmzaladığımız protokol çerçevesinde meslek öğretmenlerimize yönelik eğitimlere de başladık. Yapay zeka, siber güvenlik, bilişim teknolojisi, uçak, makine, motorlu araçlar, tasarım teknolojileri, gemi yapım ve inşası gibi sektörün farklı alanlarında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerimize güncel teknolojiye uygun olarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere çeşitli eğitimler verilmeye devam edilmektedir. Öğretmenlerimizin eğitimi ile ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimize ulaşmayı ve savunma sanayi alanındaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Demir, öğrencilerin savunma sanayiine olan ilgisinin okul tercihlerinde de kendisini göstermeye başladığını ifade ederek, "Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu sene yüzde 0,46'lık dilimden öğrenci aldı. Böylece ilk kez bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1'in altındaki dilimden öğrenci almış oldu. Bu sonuç amacımıza adım adım ilerlediğimizi göstermektedir" görüşünü dile getirdi.