Milli Mücadelenin 100. yılının şampiyonlarına ödül

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreninde "Milli Mücadelemizin 100. Yılının Şampiyonları" ödüllerini aldı. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında okul sporları kapsamında ulusal ve uluslararası turnuvalarda Ankara'yı temsil eden ve birinci olan öğrencileri, Milli Takımlarda görev yapan sporcularla bir araya getirmek ve okullarda sportif faaliyetlere katılımı artırmak amacıyla 73 okuldan 31 branşta derece alan 210 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen ödül töreni MEB Şura Salonun'da gerçekleştirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın yanı sıra Milli Sporcularımızdan Rıza Kayaalp, Halil Mutlu, Şeref Eroğlu, Selçuk Çebi, İlhan Çıtak, Ayşegül Özbege, Nuri Zengin, Nurcan Taylan, Döndü Yeşilyurt'un yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de törende hazır bulundu.

Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Milli Mücadelemizin 100. Yılının Şampiyonları" ödül töreninde yaptığı konuşmada "Bugün ulusal başarılarıyla göğsümüzü kabartan bayrağımızı dalgalandıran, başkentimizin gurur abideleri genç sporcularımız ve onların örnek aldığı milletimizi gururlandıran milli sporcularımız ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Müdürümüz Sayın Turan AKPINAR: "Spor, biliyorsunuz ki ortak ve evrensel bir dil. Biz de bu evrensel dilin yapıcılığını, birleştiriciliğini daha çok ortaya koyma adına sporu tabana yayma noktasında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü olarak önemli çalışmalara imzalar attık, atıyoruz." dedi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında; okullarda spor kültürünü yaşatmak ve lisanslı öğrenci yetiştirmek amacıyla birçok okulda spor kulüpleri kurulup tescillerinin yapılarak faaliyete geçirildiğini söyleyen Akpınar; hedeflerinin, okul sporlarının daha sistemli hale getirilmesi ve yetenekli öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun spor branşlarında gelişimlerini sağlamak amacıyla kulüpleri daha işlevsel bir hale getirmek olduğunu belirtti.

Akpınar konuşmasında daha sonra gençlere seslenerek şunları söyledi:

"2018-2019 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında gerçekleştirilen Türkiye şampiyonalarında ve ISF turnuvalarında ilimizi temsil eden ve 1. olan öğrencilerimizi, milli takımlarda görev yapan sporcularımızla bir araya getirmek ve okullarımızda sportif faaliyetlere katılımı artırmak amacıyla 73 okulumuzdan 31 branşta derece alan 210 öğrencimizin katılımı ile "Milli Mücadelemizin 100. Yılının Şampiyonları" Ödül Törenini düzenledik. İstedik ki öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesinin ve genç yaşta yeteneklerinin keşfedilmesinin sonuçlarını hep birlikte görelim ve bu güzel ve özel öğrencilerimizi ödüllendireli..

İstikbalimiz olan siz gençlerimizle bu anlamlı gün vesilesiyle beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade etmek istiyorum. Karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken ülkemizin aydınlık yarınlarını görüyor ve ümitvâr oluyorum. Sizlerin heyecanı, enerjisi, sizlerin dinamizmi ve coşkusu bize hep mutluluk verdi, her alanda daha güzel, daha büyük hizmetler için çalışma azmi aşıladı. Sizlerin geleceğe dair umutları, beklentileri, bizlere daha fazla çalışma şevki aşılamaktadır.

Bizler, siz değerli gençlerimizin istikbali için, hayallerinizin önündeki engelleri kaldırmak için koşmaya, koşturmaya, gecemizi ? gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz."

MİLLİ SPORCULARIMIZA YOĞUN İLGİ

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Milli Mücadelemizin 100. Yılının Şampiyonları ödül töreninde Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu olmuş Milli Sporcularımız genç sporcularla bir araya geldi. Rıza Kayaalp, Halil Mutlu, Şeref Eroğlu, Selçuk Çebi, İlhan Çıtak, Ayşegül Özbege, Nuri Zengin, Nurcan Taylan ve Döndü Yeşilyurt gibi ülkemizin gururu olmuş pek çok şampiyonumuz, Ankara'nın genç sporcularına örnek olmak ve onlara yol göstermek için törene katıldılar.

Çeşitli spor dallarından sporcuların gösterileri ile devam eden tören, öğrenci ve sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.