Son Dakika
Kocasının pompalı tüfekle vurduğu kadın kurtarılamadı
Eski THK ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusu
Erzurum’da 3,7 büyüklüğünde deprem
MİT ve emniyetten FETÖ’ye ortak operasyon
Sümela Manastırı’nın kayıp hazinesi mercek altında
Muğla ve Aydın’da 171 göçmen yakalandı
İş yerinde tüp patladı, biri çocuk 4 kişi yaralandı
Araban Ovası’nda pamuk hasadına başlandı
Kütahya’da deprem
Tartıştığı eşini eşarpla boğarak öldürdü

Nesibe Aydın Okulları'nın yeni yatırımları faaliyette

Türkiye’nin 7 ilinde, 11 eğitim tesisi ile faaliyetlerine devam eden Nesibe Aydın Okulları, ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen, söz verdiği yatırımları zamanından önce tamamladı.

Eğitim 27.08.2019, 11:24 27.08.2019, 11:49 Ramazan Durmuş
Nesibe Aydın Okulları'nın yeni yatırımları faaliyette
banner63

Türkiye’nin 7 ilinde, 11 eğitim tesisi ile faaliyetlerine devam eden Nesibe Aydın Okulları, ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen, söz verdiği yatırımları zamanından önce tamamladı. Ankara, Gaziantep ve Diyarbakır’da toplam kapalı alanı 65.000m2 olan ve yatırım bedeli 200 milyon TL’yi bulan 3 yeni kampüsü hayata geçiren kurumun Başkan Vekili Mirkan Aydın; “yatırım maliyetleri oldukça yüksek olmasına rağmen, güçlü finansal yapımız ve ailelerin kuruma olan güveninin bu başarıda etkili olduğunu” vurguladı.

600 YENİ İSTİHDAM

Gerçekleşen yatırımların yaklaşık 600 yeni istihdam yarattığını ve göreve başlayan uzman öğretmen kadrosu ile üst düzey eğitim olanakları sunacaklarını belirten Aydın, Nesibe Aydın Okulları’nın 35 yıldır eğitimden kazandığını, eğitime yatıran bir anlayışta olduğunun altını çizdi.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

Eğitim alanındaki çalışmalarına ve yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Vekili Mirkan Aydın, “Velilerin okul seçiminde; kurumların geçmişine, finansal yapısına, kurucularının vizyonuna da bakmalarının önem arz ettiğini” vurguladı.

banner62
#Nesibe Aydın Okulları #Başkan Vekili Mirkan Aydın #meb #okul #eğitim
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@