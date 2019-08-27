Nesibe Aydın Okulları'nın yeni yatırımları faaliyette

Türkiye’nin 7 ilinde, 11 eğitim tesisi ile faaliyetlerine devam eden Nesibe Aydın Okulları, ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen, söz verdiği yatırımları zamanından önce tamamladı. Ankara, Gaziantep ve Diyarbakır’da toplam kapalı alanı 65.000m2 olan ve yatırım bedeli 200 milyon TL’yi bulan 3 yeni kampüsü hayata geçiren kurumun Başkan Vekili Mirkan Aydın; “yatırım maliyetleri oldukça yüksek olmasına rağmen, güçlü finansal yapımız ve ailelerin kuruma olan güveninin bu başarıda etkili olduğunu” vurguladı.

600 YENİ İSTİHDAM

Gerçekleşen yatırımların yaklaşık 600 yeni istihdam yarattığını ve göreve başlayan uzman öğretmen kadrosu ile üst düzey eğitim olanakları sunacaklarını belirten Aydın, Nesibe Aydın Okulları’nın 35 yıldır eğitimden kazandığını, eğitime yatıran bir anlayışta olduğunun altını çizdi.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

Eğitim alanındaki çalışmalarına ve yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Vekili Mirkan Aydın, “Velilerin okul seçiminde; kurumların geçmişine, finansal yapısına, kurucularının vizyonuna da bakmalarının önem arz ettiğini” vurguladı.