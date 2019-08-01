Öğrenciler, 'Geleceğin Yıldızları Kampı'nda Uludağ'da buluştu

TÜRK Eğitim Derneği'nin (TED) projelendirdiği ve Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen 'Access' programı kapsamında, 15 ülkeden 365 öğrenci, 'Geleceğin Yıldızları Kampı' için Bursa Uludağ'da bir araya geldi.



Türkiye, Almanya, İsveç, Rusya, İngiltere, Suudi Arabistan, Polonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İsviçre, İspanya, Avusturya, İtalya, İskoçya ve 25 şehirden 7 ile 16 yaş arasındaki 365 öğrenci ve 110 eğitmen, Uludağ'da düzenlenen 'Geleceğin Yıldızları Kampı'nda buluştu. Türk Eğitim Derneği'nin maddi imkanı olmayan; ancak okulda başarısını kanıtlamış çocuklar için projelendirdiği İngilizce eğitim programı 'Access' kapsamındaki 48 öğrenci de kamptaki yerlerini aldı. Kamp süresince günün yarısında ana dili İngilizce olan eğitmenlerden dil eğitimi alan öğrenciler; spor, sanat, doğa ve liderlik aktivitelerine katılıyor. Kampın ve projenin ana temasında ise dünya gençlerini bir araya getirerek, kültürel etkileşimi sağlamaları amaçlanıyor. 27 Temmuz'da başlayan kamp, 9 Ağustos'a kadar sürecek.



'ÇOCUKLARIN DÜNYA İNSANI OLMASI İÇİN BÜYÜK ŞANS'

Türk Eğitim Derneği’nin Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Candan Obuz, özellikle dezavantajlı ancak başarısını kanıtlamış öğrencilerin hayallerini çok önemsediklerini belirterek, "Bizim işimiz 'Ben buradayım beni gör bana destek ol' diyen çocuklara umut olmak. Destek vermek. Başarısı sayesinde programa dahil olmuş ve başarmış çocuklar burada dünya vatandaşı olmayı, kültürler arasında etkileşim kurmayı öğreniyor. O yüzden evet, bu bir İngilizce eğitim programı ama bu kamp aynı zamanda çocukların dünya insanı olması için büyük bir şans. Çünkü çalıştıklarında hayallerinin gerçeğe dönüşebileceğini bilen çocuklar kendilerine daha çok güveniyor ve daha büyük bir azim ile eğitim hayatlarına sarılıyorlar" dedi.