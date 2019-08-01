Son Dakika
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
MSB, Son Hava Harekâtında 4 PKK’lı Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
CAS’tan Trabzonspor’a ret

Öğrenciler, 'Geleceğin Yıldızları Kampı'nda Uludağ'da buluştu

TÜRK Eğitim Derneği'nin (TED) projelendirdiği ve Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen 'Access' programı kapsamında, 15 ülkeden 365 öğrenci, 'Geleceğin Yıldızları Kampı' için Bursa Uludağ'da bir araya geldi.

Eğitim 01.08.2019, 11:18 01.08.2019, 11:22
Öğrenciler, 'Geleceğin Yıldızları Kampı'nda Uludağ'da buluştu

TÜRK Eğitim Derneği'nin (TED) projelendirdiği ve Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen 'Access' programı kapsamında, 15 ülkeden 365 öğrenci, 'Geleceğin Yıldızları Kampı' için Bursa Uludağ'da bir araya geldi.

Türkiye, Almanya, İsveç, Rusya, İngiltere, Suudi Arabistan, Polonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İsviçre, İspanya, Avusturya, İtalya, İskoçya ve 25 şehirden 7 ile 16 yaş arasındaki 365 öğrenci ve 110 eğitmen, Uludağ'da düzenlenen 'Geleceğin Yıldızları Kampı'nda buluştu. Türk Eğitim Derneği'nin maddi imkanı olmayan; ancak okulda başarısını kanıtlamış çocuklar için projelendirdiği İngilizce eğitim programı 'Access' kapsamındaki 48 öğrenci de kamptaki yerlerini aldı. Kamp süresince günün yarısında ana dili İngilizce olan eğitmenlerden dil eğitimi alan öğrenciler; spor, sanat, doğa ve liderlik aktivitelerine katılıyor. Kampın ve projenin ana temasında ise dünya gençlerini bir araya getirerek, kültürel etkileşimi sağlamaları amaçlanıyor. 27 Temmuz'da başlayan kamp, 9 Ağustos'a kadar sürecek.
 

'ÇOCUKLARIN DÜNYA İNSANI OLMASI İÇİN BÜYÜK ŞANS'
Türk Eğitim Derneği’nin Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Candan Obuz, özellikle dezavantajlı ancak başarısını kanıtlamış öğrencilerin hayallerini çok önemsediklerini belirterek, "Bizim işimiz 'Ben buradayım beni gör bana destek ol' diyen çocuklara umut olmak. Destek vermek. Başarısı sayesinde programa dahil olmuş ve başarmış çocuklar burada dünya vatandaşı olmayı, kültürler arasında etkileşim kurmayı öğreniyor. O yüzden evet, bu bir İngilizce eğitim programı ama bu kamp aynı zamanda çocukların dünya insanı olması için büyük bir şans. Çünkü çalıştıklarında hayallerinin gerçeğe dönüşebileceğini bilen çocuklar kendilerine daha çok güveniyor ve daha büyük bir azim ile eğitim hayatlarına sarılıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
#İskoçya #italya #Avusturya #ispanya #İsviçre #Romanya #Çek Cumhuriyeti #Hırvatistan #Polonya #Suudi Arabistan #İngiltere #rusya #İsveç #almanya #türkiye #uludağ #Geleceğin Yıldızları Kampı #TÜRK Eğitim Derneği #Geleceğin Yıldızları Kampında Uludağda buluştu #öğrenciler
Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 01 Ağustos 2019
İmsak 03:58
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:10
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@