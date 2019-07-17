Öğrencilerin En Memnun Olduğu Üniversiteler Açıklandı!

2019 yılında Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırma raporlarını yayımlayan, Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜNİAR) Türkiye’de öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteleri açıkladı. Yapılan araştırma kapsamında ilk üç sırayı Türkiye’nin önde gelen özel üniversiteleri aldı. Yaklaşık olarak 188 üniversitede toplamda 35 Binden fazla öğrenciyle yapılan çalışmaya göre Türkiye’de faaliyet gösteren üniversiteler arasından öğrencilerin en mutlu olduğu üniversiteler sıralandı. Yapılan üniversite memnuniyet çalışmasına göre ilk sırada İstanbul Özyeğin Üniversitesi yer alırken Özyeğin Üniversitesini, Sabancı ve Ankara Bilkent Üniversiteleri takip etti. Memnuniyet sıralamasında ilk üç sıraya yerleşen üniversitelerin tamamının vakıf üniversitesi olması ise oldukça dikkat çekti.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması kapsamında, üniversitenin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra; yerleşke imkânları, sosyal faaliyetler, eğitim kalitesi, kariyer destekleri vb. birçok önemli unsur dikkate alındı. Türkiye’de üniversite eğitimi gören yaklaşık 35 Bin 715 öğrenciyle birlikte toplamda 188 üniversitede yapılan araştırmaya göre 2018’de yapılan memnuniyet araştırmasına göre bu yıl öğrencilerin üniversite memnuniyetleri, üniversitelerin %65’inde düşüş gösterdi. Üniversite memnuniyet raporunun geçen yıla göre düşüş göstermesi ise birçok kişi tarafından üniversitelerin faaliyetlerini gözden geçirmesi gerektiği sonucunu doğurdu.

ÜNİAR tarafından yapılan araştırma kapsamında üniversiteler A+ ve FF arasında puanlanarak, Türkiye’de öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler memnuniyet sıralamasına sokuldu. Önceki yıla göre 42 üniversite memnuniyet puanını arttırırken, 115 üniversite de puan kaybı yaşadı. Son araştırmada özel üniversitelerin sıralamada ilk sıralarda yer alması da dikkat çekti.

Öğrencilerin En Mutlu Olduğu Üniversiteler Belli Oldu!

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 2019 yılı için yapılan üniversite memnuniyet raporunda, öğrencilerin en mutlu olduğu üniversiteler belli oldu. Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen birçok devlet üniversitesi bu yıl yapılan araştırmada puan kaybederken, özel üniversitelerin büyük bir bölümü puanlarını yükseltti.

188 üniversite arasında ilk 14 sırayı çoğunluğu özel üniversiteler alırken, 42 üniversite geçen yıla göre puan kaybı yaşadı. Bu sıralamaya göre öğrencilerin memnun olduğu üniversiteler arasında sırasıyla; Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ilk üç sırayı alırken beşinci sırada ise devlet üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi yer aldı.