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Okul müdürlerine kalite takip sistemi başarı belgesi
Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Kalite takip sistemi başarı belgesi"ne hak kazanan okul müdürlerine belgelerini törenle verdi.
Eğitim 04.10.2019, 09:06 04.10.2019, 09:35 Ramazan Durmuş
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|3. Gazişehir
|6
|11
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|9
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|6
|9
|6. Konyaspor
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|9
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|9
|8. Başakşehir
|6
|8
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|8
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|8
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|8
|13. Malatyaspor
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|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
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|6
|11
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|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
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|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2