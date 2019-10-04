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Okul müdürlerine kalite takip sistemi başarı belgesi

Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Kalite takip sistemi başarı belgesi"ne hak kazanan okul müdürlerine belgelerini törenle verdi.

Eğitim 04.10.2019, 09:06 04.10.2019, 09:35 Ramazan Durmuş
Okul müdürlerine kalite takip sistemi başarı belgesi
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