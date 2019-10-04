Okul müdürlerine kalite takip sistemi başarı belgesi

Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Kalite takip sistemi başarı belgesi"e hak kazanan okul müdürlerine belgelerini törenle verdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden verilen bilgide şöyle denildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün okullar arası uygulama birliği sağlamak, nitelikli, sürdürülebilir bir eğitim sunmak ve bir yol haritası oluşturmak için hazırladığı "Anadolu imam hatip liseleri ve ortaokulları vizyon belgesi" bağlamında; eğitim ortamları ve fiziki imkânlar, öğretmenler ve eğitim yöneticileri mesleki gelişimi; akademik gelişim, kariyer planlama ve üniversiteye hazırlık çalışmaları; öğrencilerin mesleki gelişimleri; değerler eğitimi, bilim, sanat, spor ve sosyal etkinlikler; okul tarafından gerçekleştirilen örnek ve özgün uygulamalar/projeler ile izleme ve değerlendirme alanlarında 2018 ? 2019 eğitim öğretim yılında altı aylık "Kalite Takip Sistemi" sürecinde başarı belgesini almaya hak kazanan müdürlerimiz Türkiye genelinde yapılan etkinliklerle belgelerini alırken, projenin Ankara'da gerçekleşen etkinliğinde okul müdürlerimiz belgelerini Milli Eğitim Müdürümüz sayın Turan Akpınar'dan aldılar."