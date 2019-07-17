Okul Öncesi Öğretmenliği Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencisi adayları heyecanlı bir tercih dönemine girdiler. Uzun süre YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrencileri, sırada 2019 üniversite taban ve tavan puanları ve üniversite kontenjanları beklemektedir. Son yıllarda en çok tercih edilen bölümlerden biri olan okul öncesi öğretmenliği bölümünün bu yılki taban ve tavan puanları öğrenciler arasında merak edilen konular arasında yerini aldı. Okul öncesi öğretmenliği puanları geçen yıla göre bu yıl yükselmesi beklenmektedir.

2019 YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının üzerine öğrenciler üniversite kontenjanlarını ve bölümlerin puanlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Okul öncesi öğretmenliği taban ve tavan puanının açıklanması için öncelikle 2019 YKS tercih kılavuzunun, ÖSYM tarafından açıklanması gerekmektedir. Bu yıl sınava giren öğrencilerin 23 ve 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacakları duyurulmuştur.

ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzunda okul öncesi öğretmenliği puanlarının açıklanması beklenmektedir. Tercih kılavuzunda ayrıca tüm üniversitelere ait puanlar, bölüm kontenjanları, tercih yöntemi ve yeni açılan bölümler ayrıntılı bir şekilde kılavuzda belirtilecektir.

YKS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

Geçtiğimiz günlerde YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler arasında heyecanlı bekleyiş hala bitmedi. Puanların açıklanmasının ardından tercih dönemine giren öğrencilerin 23 ve 29 Temmuz arasında tercihlerini yapmaları gerekecek. Tercihlerin yapılabilmesi içinde ÖSYM YKS Tercih Kılavuzunun yayınlanmış olması gerekmektedir. Henüz ÖSYM üniversite tercih kılavuzlarını yayınlamadı. Ancak, önümüzdeki günlerde kılavuzun açıklanması beklenmektedir.

Ön bilgilendirme amacıyla geçtiğimiz günlerde bir kılavuz yayınlandı ancak asıl kılavuzun açıklanacağı gün henüz bir netlik kazanmadı. Bu yıl öğrenciler tarafından en çok merak edilen bölüm ise okul öncesi öğretmenliği oldu. Okul öncesi öğretmenliği taba ve tavan puanları önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan ÖSYM kılavuzunda yer alması beklenmektedir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken puanlarına ve başarı sıralamalarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Okul öncesi puanlarını görmek ve ÖSYM kılavuzuna erişim sağlamak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine öğrencilerin giriş yapmaları gerekmektedir. Yine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden üniversite tercihleri yapılacaktır. Adayların, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme girmeleri mümkündür. Bunun yanı sıra E – devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapmak da mümkündür.