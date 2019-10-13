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Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Eğitim 12.10.2019, 11:59 12.10.2019, 13:12
Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yaş sınırı aranmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#resmi gazete #Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik #Okul Servis Araçları Yönetmeliği
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