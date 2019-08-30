Okullar Açılıyor! Son Günler...
Eylül ayına birkaç gün kalmasıyla birlikte öğrenciler okul heyecanıyla karşı karşıya kaldı. 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı MEB iş takvimine göre 9 eylül 2019 tarihinde başlayacak. 1. sınıflar, 5. sınıflar ve 9.sınıflar ise okula uyum sağlamak adına 5-6 Eylül tarihlerinde okulda olacak.
Okulların açılmasına çok az bir süre kalan öğrencileri okul heyecanı sarmış durumda. Yenilenen MEB iş takvimi neticesinde okullar bu yıl 1 hafta erken açılacak. Yani 9 Eylül Pazartesi günü eğiim başlayacak. Öğrenciler 1.dönemde 1 hafta ve 2.dönemde 1 hafta olmak üzere toplam olarak 14 gün ara tatile sahip olacak.
Aynı zamanda 1., 5. ve 9.sınıflar uyum günleri kapsamında 5-6 Eylül'de okulda olacak.
Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ve bu yıl ilk kez uygulanacak olan yeni sistemden dolayı 18 - 22 Kasım 2019 tarihleri arasına ilk ara tatil gerçekleştirilecek. Haftasonuyla birlikte 9 gün olan bu 2 ara tatil öğrencilerin az bir sürede olsa beyin yorgunluğunu atlatmasına yardımcı olacak.
Yarıyıl tatili 20 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim - öğretim dönemi ise 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde tekrar bir ara tatil yapılacak ve 13 Nisan'da eğitim tekrardan başlayacak. 2. Dönemin 2. yarısı ise 19 Haziran 2019 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
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