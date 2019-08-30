Okullar Açılıyor! Son Günler...

Okulların açılmasına çok az bir süre kalan öğrencileri okul heyecanı sarmış durumda. Yenilenen MEB iş takvimi neticesinde okullar bu yıl 1 hafta erken açılacak. Yani 9 Eylül Pazartesi günü eğiim başlayacak. Öğrenciler 1.dönemde 1 hafta ve 2.dönemde 1 hafta olmak üzere toplam olarak 14 gün ara tatile sahip olacak.

Aynı zamanda 1., 5. ve 9.sınıflar uyum günleri kapsamında 5-6 Eylül'de okulda olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılının çalışma takvimiyle birlikte hem okulların ne zaman açılacağını hem de ara tatillerinin ne zaman olacağını tane tane açıkladı. Öğretmenler için süreç 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla başlayacak. 1, 5 ve 9.sınıflar için ise uyum programları neticesinde 5-6 Eylül'de eğitim başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ve bu yıl ilk kez uygulanacak olan yeni sistemden dolayı 18 - 22 Kasım 2019 tarihleri arasına ilk ara tatil gerçekleştirilecek. Haftasonuyla birlikte 9 gün olan bu 2 ara tatil öğrencilerin az bir sürede olsa beyin yorgunluğunu atlatmasına yardımcı olacak.

Yarıyıl tatili 20 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim - öğretim dönemi ise 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde tekrar bir ara tatil yapılacak ve 13 Nisan'da eğitim tekrardan başlayacak. 2. Dönemin 2. yarısı ise 19 Haziran 2019 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.