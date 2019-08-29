Ol​​​​​​OSTİM Teknik Üniversitesi, güreş sporunun iki dev ismini ağırladı. impiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül ile Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonlukları bulunan Ahmet Ayık ve beraberindekiler, OSTİM Vakfı Başkan Yardımcısı ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna, Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ve akademisyenlerle bir araya geldi.

FİRMALAR DA ER MEYDANINDA

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Taha Akgül ve Ahmet Ayık’ın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Sporun gençlerin gelişimi için önemli işlevleri olduğunu kaydeden Yülek, “Sizler Türkiye için bizler için çok önemlisiniz. Bizim kalbimizdesiniz. İnşallah bizim üniversitemizde de eğitim ve öğretime 300 civarında gencimiz başlıyor. Bu gençlere sizin enerjinizle yol göstermenizi istiyoruz. OSTİM’deki firmalarımız da sizler gibi dünyanın er meydanında; Fransız, Alman, Amerikalı, Japon rakipleriyle mücadele ediyorlar.” dedi.

KALİFİYE ÖĞRENCİLER VAR

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, OSTİM’in üretim ve ihracat faaliyetleriyle ülkemizi başarıyla temsil ettiğini vurguladı. Bölgede çok ciddi istihdam olduğunun altını çizen başarılı sporcu, “Sanayicilerimize, OSTİM Yönetimine ve Rektörümüz Prof. Dr. Murat Yülek’e teşekkür ediyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesinin çok kalifiye öğrencileri bünyesinde bulundurduğu bilgisini verdi Rektörümüz. O öğrencilerin gelecekte ülkemize büyük katkıda bulunacağını düşünüyorum. Yeni eğitim ve öğretim döneminde OSTİM Teknik Üniversitesi ve öğrencilerine başarılar diliyorum. Kardeşlerimizle ilerleyen dönemlerde bir araya geleceğiz. Hayatlarımızdan örnekler sunacağız. Çünkü benim de başarısız olduğum ve başarılı olduğum dönemler oldu. İnşallah onlara faydalı olabiliriz.” dedi.

HEDEF 3. ŞAMPİYONLUK

Kazakistan’da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarına sıkı bir şekilde hazırlandığını dile getiren milli sporcu şunları söyledi: “İnşallah orada hedefimiz üçüncü kez dünya şampiyonu olmak. Aynı zamanda olimpiyatların elemesi olacak dünya şampiyonası. Orada doğrudan olimpiyat kotası alıp, 2020 Olimpiyatları’nda da ikinci kez olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum.

Dua etsinler bize öğrenci kardeşlerimiz, tüm halkımız, milletimiz. Üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Ama dualar bizim için itici güç oluyor. Allah çalışana nasip ediyor. Biz de bu bilinçte olan sporcularız. Benim 7 Avrupa 2 Dünya ve 1 Olimpiyat şampiyonluğum var. Bunun devamı için spor kariyerime devam ediyorum. Dünyada çok iyi rakiplerimiz var. 5-6 tane çok ciddi anlamda. Benim de tek rakibim var. Ben sıkletimin en favori ismiyim. Bunu da güreşi bırakana kadar zirvede tutmak istiyorum.”

DÜNYA ÇAPINDA ÜNİVERSİTE...

Türk güreşinin efsane isimlerinden Ahmet Ayık, OSTİM’i çok iyi bildiğini, Prof. Dr. Murat Yülek ve çalışma arkadaşlarının başarılı işlere imza atacağını bildirdi.

Ayık, şu görüşleri paylaştı:

“OSTİM çok iyi bildiğim bir yer. Sanayicilerimiz; çok sevdiğim, saydığım alın teri ile bizler gibi emeği ile geçinen, emeği ile belli yerlere gelen OSTİM’i de OSTİM yapanlardır. OSTİM kuruluşundan itibaren giderek devleşti ve büyük sanayiler oluşturdu. Sadece Ankara’da değil Türkiye, hatta dünya çapında gelişti. OSTİM Teknik Üniversitesi de inşallah Prof. Dr. Murat Yülek Hocamız, kurucular ve OSTİM’deki iş insanlarının sayesinde üniversite de böyle olacak.

Tabii emek lazım. Dürüst, namuslu, iyi çalışmak lazım. Bunların hepsi de görüyorum ki var bu insanlarda. Bu bakımdan ben çok başarılı olacağına çok çok iyi olacağına inanıyorum. Biz de gerek üniversite öğrencilerine, spor açısından gerekse kendi çapında bir iş adamı ve eski bir sporcu olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Elimizden ne geliyorsa memnuniyetle yardımcı olacağız. Üniversite ile sürekli dayanışma içinde olacağım.”

Akgül ve Ayık, OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Maker Atölyesi Bilişim ve Sanat Garajı eğitimindeki miniklerle de bir araya gelerek sorularını yanıtladı.