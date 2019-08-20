Ostim Teknik Üniversitesi'nde ilk kayıt heyecanı

Tercih ve tanıtım günlerinde büyük ilgi gören OSTİM Teknik Üniversitesinde (OSTiMTECH) ilk öğrencilerin kayıt heyecanı yaşandı. Aileleriyle birlikte kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler, üniversiteyi kazanmış olmaktan dolayı gururlu ve mutlu olduklarını ifade etti. OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, “Öğrencilerimizi ülkemizin bize emanet edilmiş bir değeri olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin yetişmesinde, ülkenin geleceğini şekillendirmesinde elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz” dedi.

OSTiMTECH ilk öğrencilerinin kayıt işlemlerine başladı. Lisans programı kontenjanlarında doluluğa ulaşan Üniversitede ilk öğrencilerle tanışmanın mutluluğu yaşandı.

Lisans Programı’na ilk kayıt yaptıran öğrenci, Burak Türkay ve Ön Lisans Programı’nda ilk kayıt yaptıran öğrenci Sümeyye Köse’ye OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın tarafından çiçek takdim edildi. Aydın, öğrencilere başarılar diledi. Kayıt süreci 23 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

"CİDDİ TALEPLE KARŞILAŞTIK"

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, üniversitenin ilk öğrencilerini karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydın şu görüşleri paylaştı:

“Sevindirici olan şu, OSTİM’in bu kadar yıllık geçmişine istinaden, giriştiği bu üniversite eğitimi projesi karşılığını bulmuş görünüyor. İnsanlar sağolsunlar, OSTİM’i bilen, bizi bilen, mütevelli heyetimizi önemseyen insanlarımızın tercihiyle ciddi bir taleple karşılaştık. Kontenjanlarımızı büyük ölçüde doldurmuş gözüküyoruz.

Bu ilk günün heyecanını yaşamak gerçekten bizim için çok önemli. Biz de heyecanlandık. Burada bizim sorumluluğumuzu artırıcı bir mesaj var. İnsanlar, OSTİM’e güvendik, size güvendik, sizi tercih ettik diyorlar. OSTİM bugüne kadar projelerinin arkasında durduğu gibi üniversitesinin de arkasında inşallah duracak.

Ülkemiz için, bölgemiz için, insanlık için, güzel bir başlangıcı yapacağız diye düşünüyoruz. Buna; Mütevelli Heyetimiz ve Hocalarımız inanıyor. Öğrencilerimizi kayıt olmuş, parasıyla okuyan bir müşteri gibi kesinlikle kabul etmiyoruz. Onları, ülkemizin bize emanet edilmiş bir değeri olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin yetişmesinde, ülkenin geleceğini şekillendirmesinde elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. OSTİM’in OSTİM’li sanayicilerin ve Ankara sanayisinin gücü ve tecrübesinin buna fazlasıyla yeteceğine inanıyoruz. Öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da kendi işlerini yapan, işlerini iyi yapan insanlar olarak yetiştirmek bize bir sorumluluk olarak verilmiş oluyor.

OSTİM Teknik Üniversitesinden ülkenin kaderini değiştirecek yeni akıllar çıkarabiliriz. Yeni modeller çıkarabiliriz. Bu da bizim için bir sınav oldu. İnşallah bu sınavı da başarıyla verebilmemiz için Cenab-ı Hakk’tan yardım diliyoruz. İnşallah yüzümüzün akıyla bunu başarırız diye düşünüyorum.”

"HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Lisans programına ilk kayıt yaptıran öğrenci Burak Türkay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’ne yerleşti. OSTİM Teknik Üniversitesini kazanmayı çok istediğini belirten Türkay, “İş imkanının daha fazla olduğunu araştırdım. Üçüncü tercihimdi gerçekten istiyordum. OSTİM Teknik Üniversitesinde hedeflerime ulaşabileceğimi düşünüyorum. Benimle beraber üniversiteye gelen herkesin başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Burak Türkay’ın annesi Saadet Türkay da çocuğunun OSTİM Teknik Üniversitesini kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anne Türkay, “Çok mutluyum gerçekten. Böyle bir üniversitenin ilk öğrencisi olmak bizim için gurur verici. Bunun için sabah kalktık koşa koşa geldik. OSTİM’le bağımız var. Eşimin iş yeri OSTİM’de. Üniversiteyi biliyorduk.” görüşünü paylaştı.

KAZANMANIN MUTLULUĞU...

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Dijital Medya ve Pazarlama Bölümü’ne yerleşen Sümeyye Köse de ön lisans programlarında ilk kayıt yaptıran öğrenci oldu.

Üniversitenin burs imkanları ve iş dünyasının içinde olmasından dolayı tercih ettiğini belirten Köse, “Aile yakınımızın tavsiyesi ile tercih ettim. Kazanacağımı beklemiyordum. Kazanınca çok mutlu oldum. Mezun olduğumda kamu kurulumunda çalışmak istiyorum.” dedi.

Sümeyye Köse’nin annesi Belgin Köse de duygularını şöyle dile getirdi: “OSTİM Teknik Üniversitesinden mezun olduğunda eminim ki iyi bir iş imkânı bulabilecek. Burada staj imkanı var. İş adamlarının da desteğiyle kurulan bir üniversite olduğu için ileride iş anlamında bir sıkıntı yaşamayacağını düşündük ve tercihimizi yaptık.”

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü Yusuf Enes Bölükbaşı’nın babası Ertuğrul Bölükbaşı da oğullarının OSTİM Teknik Üniversitesini kazanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Yozgat’ta yaşayan ve uzun süredir OSTİM Teknik Üniversitesini takip ettiğini belirten Ertuğrul Bölükbaşı, “OSTİM Teknik Üniversitesinin gelecekte neler yapabileceğini tahmin ettiğim için inşallah çocuğum burayı kazanır dedim. İlk tercih olarak OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü yazdı ve kazandı.

Üniversitemizin geleceğinden çok eminim. Üniversitemizin Allah’ın izniyle Başkanımızdan, hocalarımızdan bu işi en güzel şekilde yapacaklarında eminim. Bütün çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz.” görüşlerini paylaştı.

"İYİ Kİ TERCİH ETMİŞİZ"

Öğrenci velisi Mehmet Yeniyıl, çocuğunun Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baba Yeniyıl, “İyi ki de tercih etmişiz diyoruz. İngilizce eğitim olması çocuğumuz için bir avantaj. Sanayi eğitimini bizzat üniversitedeyken alması bizi cezbetti. Çocuğumuzun mezun olduğunda ne yapacağını bilen bir mühendis olarak yetişmesini istiyorum.” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi tanıtım ve tercih günlerinde görev alan Selinsu Yiğit, OSTiMTECH ailesine katılan öğrencilerden. Çalışma süresinde OSTİM’i yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Yiğit, Meslek Yüksek Okulu Lojistik Bölümü’nü kazandı. Başarılı öğrenci duygularını şöyle dile getirdi. “Üniversitenin tanıtım ekibinde öncelikle kendim üniversiteyi tanıdım ve daha sonra yüzlerce aileye üniversitemizi tanıttım. Hocalarımızla birebir iletişime geçme imkanı buldum. OSTİM’i tanıdım. İlgimi çekti. neden olmasın dedim. Referans olabilecek birçok hocamızın olduğunu gördüm ve tercih etmeye karar verdim. Cidden çok sevindim kazandığımı öğrenince.”

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de ilk kayıt gününde OSTiMTECH’i ziyaret ederek kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti. Öğrencilerin isabetli bir tercih yaptığını ifade eden Görgün, velilere ve öğrencilere hayırlı olsun dileklerini iletti.