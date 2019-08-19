Palandöken’den sağlıksız kırtasiye uyarısı

2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala 20 milyona yakın öğrenci velisini yakından ilgilendiren kırtasiye konusunda uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarla Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sağlıklı ve kaliteli kırtasiye ürünlerinin sadece kırtasiyecilerden alındığı asla unutulmamalıdır. Bu yıl tahminen sadece kırtasiye için 5 milyar dolara yakın bir harcamanın yapılacağı dikkate alınırsa pazarın büyüklüğünden dolayı çok sayıda sağlıksız ürünün piyasaya sürüleceğini de bilmemiz gerekmektedir. Sektörde şimdiden hareketlilik başladı” dedi.

“5 MİLYAR DOLARLIK BİR CİRO İŞTAHI KABARTIYOR”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Çocuklarımız için özenerek alacağınız ürünler onların sağlığını tehdit etmemelidir. İthal ürünlerin menşeine ve markasına mutlaka dikkat edilmelidir. En önemlisi CE ve TSE uluslararası standart işaretleri aranmalı ve bu ürünler güvenilir yerlerden alınmalıdır” diye konuştu.

“SÜSÜNE DEĞİL İÇERİĞİNE DİKKAT EDİN”

Rengârenk ve süsleyerek yapılan ürünlerin dış görüntüsüne kanılmamasını belirten Palandöken şunları söyledi:

“Yarınlarımızın umudu çocuklarımızın sağlıklarını korumalıyız. Kullanacakları kırtasiye malzemelerinin ve formaların fiziksel değil, kimyasal içeriğine dikkat edin. İnternet üzerinden yapılan reklamlara ve yollarda eğreti tezgâhlarda satılan albenili kırtasiye malzemelerinden uzak durulmalıdır. En önemlisi sadece okulların açıldığı dönemde uzak doğu ülkelerinden getirilerek kırtasiye ve okul kıyafeti satışı yapan, çocuklarımızın sağlığını hiçe sayıp sadece kendi ceplerini ve kazançlarını düşünen fırsatçıların ekmeğine yağ sürülmemeli. Kırtasiye ürünlerini güvenilir ve tanıdığınız esnaflardan almayı ihmal etmeyin.

Çünkü öğrencilerimizin okulda tüm gün temas halinde bulunduğu ve kullandığı defter, kalem, silgi, çanta vb. ürünlerin sağlıklı ve kaliteli olması gerekiyor. Merdivenaltı kalitesiz ve çok ucuz ürünler çocuklarımızın sağlığını tehlikeye sokar. Tanıdığınız esnafın sattığı ürünler denetim ve kontrolü yapılmış güvenli ürünlerdir. Ticaret Bakanlığı geçen yıl yaklaşık 1 buçuk milyon ürünü denetledi. Bu ürünlerin yüzde 99’u güvenilir, yüzde 1’lik kısmı ise sağlığa zararlı ürünler. Bu nedenle okul malzemeleri mutlaka kırtasiyeci esnafından alınmalı. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar eğitim alırken sağlıklarından olmamalıdır.”