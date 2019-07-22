Peerbie, Adaylara İstedikleri Üniversiteyi Seçmeden Deneyimleme Şansı Sunuluyor

PeerBie Üniversitem’in aday öğrencilere özel ağında rol alacak mentörler, üniversitelerini seçmeyi planlayan öğrencilere rehberlik etmek üzere rol alacak.

Türkiye’de inovasyonu herkese eşit oranda ulaştırmak üzere yola çıkan yerli sosyal ağ uygulaması PeerBie, Türkiye’deki üniversite öğrencileri ve mezunların kullanımına sunduğu “PeerBie Üniversitem” uygulamasının içerisine aday ve öğrenciler arasında köprü vazifesi görecek bir ağ (network) ekledi. Bu ağ sayesinde üniversite adayları için istedikleri ve ihtiyaçları olacakları bilgileri uygulamada sunmaya başladı.

“PeerBie Üniversitem”de Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin aktif öğrencilerinden PeerBie kriterlerine dayanarak “temsilciler” atanıyor. Bu temsilciler “mentor” olarak atanıyor. Mentörler, deneyimlerini paylaşarak, aday öğrenciler ve aktif öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin kesintisiz iletişim ve etkileşimini sağlamaya yardımcı oluyor.

Uygulamada mentör olmak isteyen öğrenciler şu adımları izliyor:

- Uygulamanın Android veya iOS sürümünün indirilmesi

- Adayım ağına giriş yapılması

- Temsilciler bölümüne tıklanması

- Gerekli bilgi ve koşulların sağlanması

Yukarıdaki adımları tamamlayan öğrenciler, üniversitelerinin, PeerBie Adayım’daki mentörü olmaya hak kazanıyor ve kendilerini bekleyen soru ve etkileşimler için deneyimlerinden yola çıkarak mentörlük yapmaya başlıyor.

Adaylara hayallerindeki üniversiteyi seçmeden deneyimleme şansı sunuluyor

Aday öğrenciler, PeerBie’nin özel olarak her üniversiteye özel geliştirdiği kanallar aracılığı ile ilgilendikleri üniversite hakkında bilgi sahibi oluyor.

Mentörler, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için üniversitenin sosyal imkanlarından staj olanaklarına, yemekhanenin durumundan öğretim görevlilerinin derslerine kadar bir çok bilgiye anında erişilmesini sağlıyor. Bunu “aday öğrenciler”e özel ağ ile üniversite tercih döneminde sosyal faydaya dönüştürmek isteyen PeerBie Üniversitem’in “aday öğrenciler” platformunun diğer özellikleri şöyle:

- Uygulama öğrencilerin “yurt, yemekhane, ders notları, öğretim görevlileri, ders başlıkları” gibi tüm segmentlerde konuşma başlıkları açılmasına izin veriyor. Örneğin “öğrenci yurtları” özelliği ile üniversite yakınındaki yurtlar bulunabiliyor, geçmişte veya hala o yurtta yaşayan öğrencilerin deneyimleri öğrenilebiliyor.

- Öğrenciler “etkinlik” yapma özelliği sayesinde, tercih için düşündükleri üniversitelerin “tercih ve tanıtım” günlerini yakından takip edebiliyor.