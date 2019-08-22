Prof. Dr. Reşat Öngören, Üsküdar Üniversitesi ailesine katıldı

Tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Reşat Öngören, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kadrosuna katıldı.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Reşat Öngören’i geçtiğimiz Temmuz ayında kadrosuna dahil etti. Prof. Dr. Öngören geçtiğimiz Bahar Döneminde Enstitü yüksek lisans programları kapsamında “Tasavvuf Kültür ve Sanatı” derslerine girerek “tasavvuf kültürünün kaynakları” konusunda seminerler vermiş ve Nisan ayında Tasavvuf Araştırmaları Günleri 2019’un “Tez Atölyesi” çalışmalarına katılmıştı.

Tasavvuf tarihi üzerinde çalışıyor

Tasavvuf tarihi ve özellikle Osmanlı Dönemi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Reşat Öngören, Türk Diyanet Vakfı Îslam Ansiklopedisi’ne müellif redaktör ve Tasavvuf İlim Heyeti üyesi olarak önemli katkılarda bulundu, 50’nin üzerinde madde ve madde bölümü telif etti ve birçok maddenin ilmî redaksiyonunu yaptı. Osmanlılar’da Tasavvuf: Anadolu’da Sûfîler, Devlet ve Ulema ve Âlimlerin Gözdesi Bir Tarîkat: Zeyniyye adlı eserleri ve Osmanlı kültür coğrafyasını konu alan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’ne İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden ayrılarak gelen Prof. Dr. Öngören, çalışmalarıyla Enstitünün Osmanlı Dönemi tasavvuf metinlerine yönelik araştırma temasının derinleştirilmesinde önemli katkılar sunacak.

Prof. Dr. Reşat Öngören, Îslam medeniyetinde düşünce, tarih ve edebiyat konularının işlendiği “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” lisansüstü programlarında 2019 Güz Dönemi, “Tasavvuf Tarihi” ve “Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Kaynakları” derslerini verecek. Prof. Dr. Öngören ayrıca, enstitüde açılacak Yaşam boyu Eğitim Programları kapsamında “Tasavvuf Düşüncesi”, “Tasavvuf ve Hayat” ve “Tasavvuf Kültürü” konularında yeni dersler de verecek.

Pekin Üniversitesi’nde konuşma yapacak

Prof. Dr. Reşat Öngören, Enstitüyü uluslararası düzeyde temsil etmek üzere Pekin Üniversitesi’nin 20-22 Eylül 2019 tarihlerinde düzenleyeceği “2019 Songshan Medeniyetler ve İnsanlığın Geleceği” toplantısına davetli konuşmacı olarak katılacak ve forumda “Tasavvuf ve Medeniyetler Barışı” başlıklı tebliğini sunacak.