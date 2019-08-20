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Sabancı Üniversitesi Yaz Okulları kampı tamamlandı

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu kapsamında düzenlenen; Lise Yaz Okulu, İngilizce Yaz Okulu, Teknoloji ve Tasarım Kampı ile Uygulamalı Nanoteknoloji kampı tamamlandı.

Eğitim 20.08.2019, 14:47 20.08.2019, 16:02 Ramazan Durmuş
Sabancı Üniversitesi Yaz Okulları kampı tamamlandı
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Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu kapsamında düzenlenen; Lise Yaz Okulu, İngilizce Yaz Okulu, Teknoloji ve Tasarım Kampı ile Uygulamalı Nanoteknoloji kampı tamamlandı. Sabancı Üniversitesi lise yaz okulları bu yıl üç dönem olarak düzenlendi. Yaz okullarına; Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak olmak üzere 47 ilden ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, Kanada, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan ve Tayland olmak üzere 10 ülkeden toplam 1555 öğrenci katıldı.

AMAÇ DENEYİM KAZANMAK...

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu, katılımcıların çok kültürlü bir ortamda üniversite hayatı deneyimi kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 2011 yılından beri sürdürülen programa 7000’den fazla öğrenci katıldı. İki haftalık üç dönem halinde düzenlenen Lise Yaz Okulu’nda öğrenciler, doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, sanat, yönetim, başarı ve meslek dahil olmak üzere 70’den fazla üniversite dersi arasından seçim yaptılar. Ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen programda öğrenciler, ufuklarını genişletme şansı da yakaladılar.

İNGİLİZCE YAZ OKULU...

Eğlenceli aktivitelerle zenginleştirilmiş dil okulu olan Sabancı Üniversitesi İngilizce Yaz Okulu, 13-16 yaş grubu öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirebileceği bir ortam sunuyor. Aktivitelerle birlikte ikişer haftalık üç dönem halinde düzenlenen yatılı programda öğrenciler, yoğun İngilizce eğitiminin yanı sıra anadili İngilizce olan seçkin mentör ekip ile tüm gün özel tasarlanmış etkinliklerde İngilizce pratiği yapma fırsatına sahip oldular. Derslerin Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Öğretim Görevlileri tarafından verildiği İngilizce Yaz Okulu’nda, IB programlarına uygun ileri seviyede (CEFR standardı C1-C2) sınıflar da bulunuyor.

Bilime ve laboratuvar çalışmalarına meraklı lise öğrencilerine uygun iki haftalık bir yaz okulu olan Sabancı Üniversitesi Uygulamalı Nanoteknoloji Kampı; nanoteknolojiyle ilgili güncel gelişmeler ve uygulamalar hakkında bir farkındalık yaratmayı ve gelecekteki meslek seçimlerinde yönlendirici olmayı hedefliyor. Program Sabancı Üniversitesi'nin diğer yaz okulu programlarından yoğun laboratuvar uygulamaları ile farklılaşıyor. Öğrencilere teorik bilgilendirmelerden sonra düzenli bir şekilde sunulacak olan laboratuvar uygulamaları ‘yaparak öğrenmek’ için harika bir fırsat sunuldu. Uygulamalı bilime meraklı öğrenciler, Sabancı Üniversitesi kampüsünde dolu dolu geçirecekleri iki hafta ile üniversite yaşamı hakkında deneyim sahibi oldular. Programdaki tüm dersler ve laboratuvar uygulamaları, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM'da yapıldı. İkişer haftalık iki dönemden oluşan programda, derslerin dışında, hafta sonu şehir gezileri, spor, sanat ve kültürel etkinlikler yer aldı.

TEKNOLOJİ VE TASARIM KAMPI

Sabancı Üniversitesi Teknoloji ve Tasarım Kampı, lise öğrencilerine, günümüzün en üst seviye donanım ve yazılımları kullanacakları, açık kaynak kodlu sistemler ile tanıştıkları, Collaboration Space (yaratım atölyesi) imkanlarıyla yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştirdikleri, eğlenceli aktivitelerle zenginleştirilmiş bir teknoloji kampı deneyimi sunuldu Aktivitelerle birlikte ikişer haftalık iki dönem halinde düzenlenen yatılı programda öğrenciler kendi robotlarını ve kendi bilgisayarlarını yaptılar. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan program süresince her iki öğrenciye bir danışman öğrenci de yol gösterdi. Tüm öğrenciler program süresince üniversitenin Collaboration Space (yaratım atölyesi), bilgi merkezi, spor salonu gibi kampüs imkanlarından ücretsiz yararlandılar.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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#eğitim #sabancı üniversitesi #Lise Yaz Okulu
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