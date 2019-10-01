Sabancı Vakfı bursları için son başvuru 18 Ekim'de

Sabancı Vakfı, başarıların teşvik edilmesi hedefiyle başlattığı burs programı kapsamında 45 yıldır üniversite öğrencilerine burs vererek eğitimlerini destekliyor. 2019-2020 eğitim yılında da lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayan Sabancı Vakfı’nın burs başvuruları 18 Ekim tarihine kadar devam ediyor.

Sabancı Vakfı her yıl 1.500’e yakın öğrenciye burs veriyor. Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. 2019-2020 yılı burs tutarları aylık 700 TL olarak belirlenen Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak gönül borçlarını ödemek isteyen mezun bursiyerler, dilerlerse deneyim ve bilgi aktarmak için burs almaya devam eden öğrencilere mentorluk yapabiliyor.

45 YILDA 47 BİN BURS

45 yılda 47 binden fazla burs veren Sabancı Vakfı, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları sunuyor.

Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan, ortaöğrenimini de bu illerden birinde tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her ilden seçilen birer öğrenciye veriliyor.

Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli beşer öğrenciye veriliyor.

Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler başvuru bilgilerini üniversitelerin ilgili bölümlerinden edinebilirler.