Son Dakika
Diyarbakır’da hava hareketliliği
Ağaçtan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
Hatay’da komandoların geçişine Türk bayraklı destek
Barış Pınarı Harekatı başladı
Fırat’ın doğusuna harekat başladı
Vatandaşları dolandıran hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Şehit Aybüke öğretmenin ismi kütüphaneye verildi

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki ortaokulda oluşturulan kütüphaneye, terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verildi.

Eğitim 09.10.2019, 15:22 09.10.2019, 16:33
Şehit Aybüke öğretmenin ismi kütüphaneye verildi

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyündeki ortaokulda oluşturulan kütüphaneye, terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verildi.

Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Yalçın'ın ismi, Yeniçağlar Ortaokulunda, okul idaresi ve öğretmenler tarafından oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kütüphanenin açılışını yapan Kaymakam Bilici daha sonra programa katılanlarla kütüphaneyi gezdi ve kitapları inceledi.

Bilici, 2 yıl önce şehit olan Aybüke öğretmenin hatırasına sahip çıkmak ve ismini yaşatmak için kütüphaneye adının verilmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Kütüphane mekan olarak tek başına bir anlam ifade etmez. Kütüphane öğrencilerin bu mekanı ziyaret etmesi ve buradan faydalanmasıyla anlam kazanır. Okuma kültürünü yaygınlaştırmamız ve doğru okuyan bir toplum haline gelmemiz gerekir." dedi.

Öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Osman Bilici, kütüphaneye emeği geçenlere teşekkür etti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırı sırasında, karne dağıtım töreninin ardından evine gitmek üzere bir başka araçta olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#batman #kütüphane #şehit öğretmen
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@