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Sınırda ders zili çaldı
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’de de ders zili çaldı.
Eğitim 09.09.2019, 10:20 09.09.2019, 10:35
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’de de ders zili çaldı.
Suriye sınırındaki Akçakale’de bu yıl bin 600 öğretmen ve 50 bin öğrenciyle eğitim ve öğretime başlandı. Akçakale Süleyman Şah İlkokulunda düzenlenen törenle, ilçede yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler ve eğitimciler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Akçakale Süleyman Şah İlkokulunda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu. Ardından öğrenciler sırayla sınıflarına alındı.
(İHA)
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