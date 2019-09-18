Şırnak’da terör örgütünün zarar verdiği 70 okul onarıldı
Şırnak’ta, terör örgütü PKK mensupları tarafından tahrip edilen 70 okul onarılarak yeni eğitim öğretim döneminde hizmete açıldı.
Şırnak’ta, terör örgütü PKK mensupları tarafından tahrip edilen 70 okul onarılarak yeni eğitim öğretim döneminde hizmete açıldı.
Şırnak Gazipaşa İlk ve Ortaokulu’nda İlköğretim Haftası açılış töreni yapıldı. Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, veliler ve öğrenciler katıldı.
Yakın zamanda il genelinde öğretmen ve öğrencilerin evlerinde ziyaretler gerçekleştireceğini bildiren Vali Pehlivan, öğrenci, öğretmen ve veli koordinasyonunda hep birlikte verimli bir eğitim yılı gerçekleştirmek amacında olduklarını aktardı.
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
(Melih Yiğit/İHA)
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