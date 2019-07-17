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Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2019 sonuçlarının...
Eğitim 17.07.2019, 01:55 17.07.2019, 10:45
Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2019 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor.
Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."
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