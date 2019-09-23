Stajyer Öğrencilere 366 TL Devlet Desteği

Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce meslek lisesi öğrencisi, işletmelerde staj yapacak. İlgili mevzuat ve kanunlara göre, ülkemizde faaliyet gösteren ve on kişiden fazla çalışanı buluşan işletmelerin, çalışan sayısının %5'i oranında stajyer çalıştırmak ve bu stajyerlere ücret ödemek zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılan son düzenlemeler ile stajyerlere yıl sonuna kadar aylık 549 TL ücret ödenecek ve yeni yıla girilmesiyle birlikte bu rakamlar daha da artacak.

Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman yetiştirmek için aday çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, ücret ödenmektedir. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında staj ya da tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının en az %30'u oranında ücret ödenmesi zorunludur.

Bu zorunluluk kapsamında içinde bulunduğumuz 2019 yılının sonuna kadar yeni eğitim öğretim döneminde staj yapan tüm stajyer öğrencilere en az 549 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. Stajyer öğrencilere ödenen bu ücretlerin yeni yıl da artması beklenmektedir. Çünkü asgari ücretin ocak ayında artırılmasıyla birlikte, stajyerlerin ücretleri de buna bağlı olarak yıl başından itibaren arttırılacaktır.

Stajyer Öğrencilerin Ücretlerine Devlet Katkısı

Stajyer öğrencilerin işletmelerde yaptıkları çalışmalar karşılığı alacakları ücretler, sözleşmeyle belirlenmektedir. İşletmeler isterlerse stajyerlerine belirtilen rakamların üzerinde ücret ödeme hakkına sahiptir. Bu noktada dikkat edilen stajyerlere verilen ücretlerin güncel asgari ücret net tutarının %30'undan az olmamasıdır. Öte yandan stajyerlere ödenen ücretlerden hiçbir vergi kesintisi yapılmamaktadır.

Çırak ve stajyerlere ödenen ücretlerin bu kısmı işletmeler tarafından karşılanırken bir kısmı da devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu uygulama ilk defa 2016 yılında başlamıştır ve 2020 - 2021 eğitim öğretim yılına kadar devam etmesi planlanmıştır. Uygulama kapsamında 2019 yılında mesleki eğitim gören, staj ya da tamamlayıcı eğitime devam eden stajyer öğrenci başına devlet katkıları şu şekilde yapılmaktadır:

20'den az sayıda personel çalıştırılan işletmelerde staj yapan stajyer öğrenci başına 366 TL,

20 ve daha fazla sayıda personel çalıştıran işletmelerde staj yapan stajyer öğrenci başına 183 TL

devlet katkısı sağlanmaktadır. Ancak stajyer öğrenci çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı yapılmamaktadır.

10'dan Fazla Personeli Olan İşletme Stajyer Çalıştırmak Zorunda

İlgili kanun ve yönetmeliklere göre toplam çalışan personel sayısı on ve daha fazla olan işletmelerin çalıştırdıkları personel sayısının %5'inden az olmamak kaydıyla mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine ise staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır. Mesleki beceri eğitimi ve staj yaptırma zorunluluğu bulunan işletmeler, her yıl şubat ayı içinde Çalışma ve İŞKUR il müdürlükleri tarafınca işletmelerin bulunduğu il milli eğitim müdürlükleri ve yüksek öğretim kurumlarına bildirilmektedir.

Staj Yaptırmayan İşletmeler Ceza Ödeyecek

İşletmelerin çalıştırdıkları personel sayısına göre belirlenen stajyer sayıları da her yıl yeniden düzenlenmektedir. İlgili mevzuatlara göre stajyer öğrenci çalıştırma yükümlülüğü bulunan ancak bu yükümlülüğü ifa etmeyen işletmelere cezai yaptırım uygulanmaktadır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler, içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla her öğrenci için eğitim süresince aylık 610 TL tutarında "mesleki eğitime katılma payı" adı altında para ödemek zorundadır. Ancak çalıştırdığı personel sayısı 20 ve daha fazla olan işletmeler ise stajyer öğrenci başına aylık 1.219 TL ceza ödemek zorundadır.

Örnekle açıklamak gerekirse; toplam 100 adet çalışanı bulunan bir işletme, 5 stajyer çalıştırırsa aylık 2 bin 745 TL ödemek durumunda. Ödeyeceği bu paranın 915 TL'sini ise devletten stajyer ücret katkısı olarak geri alacak. Fakat işletme stajyer çalıştırma zorunluluğunu yerine getirmezse "mesleki eğitime katılma payı" adı altıdan aylık 6.095 TL ödemek zorunda kalacak.

Stajyerlerin Sigorta Primleri Devletten

Eğitim döneminde zorunlu staj yapan öğrenciler için iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigorta yapılması gerekmektedir. Sigorta primleri asgari ücretin %50'si üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır. Stajyer öğrencilere ödenen sigorta primi uzun vadeli olmadığı için emekliliğe sayılamamaktadır.