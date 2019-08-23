STEM Öğretmen Eğitimleri Başladı

“Türkiye’nin STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri hâline getirilmesi, kendine özgü ve uluslararası alanda rol model kabul edilebilecek STEM eğitim programının geliştirilmesi hedefiyle yola çıkan Mektebim Koleji, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kampüslerinde görev alan öğretmenleri müfredat geliştirme ve uygulamalar konusunda düzenlediği eğitimde bir araya getirdi. Proje kapsamında UNESCO-IBE Direktörü Dr. Mmantsetse Marope ve beraberindeki heyet on gün sürecek eğitimler için Türkiye’ye geldi.

Endüstri 4.0'ın ve Türkiye’nin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda bireyler yetiştirebilmek için Millî Eğitim Bakanlığının K-12 eğitim müfredatına uygun şekilde düzenlenen STEM müfredatı ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürecek öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için düzenlenen eğitim programına 200’e yakın öğretmen katıldı. Türkiye’nin ilk olarak bölgesinde, daha sonra dünyada STEM eğitiminin önde gelen ülkeleri arasına girmesi ve Birleşmiş Milletler IBE-UNESCO En İyi Uygulama Merkezi olması için yürüttüğü program ile UNESCO Eğitim Komitesini ve öğretmenleri bir araya getiren Mektebim Koleji, proje ile teknolojik dönüşümün temelini oluşturan STEM konusunda entelektüel, teknik ve uygulama alanlarında liderlik yapmayı amaçlıyor.

Dr. Marope, Öğretmen Eğitimleri Hakkında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’a Bilgi Aktardı

UNESCO-IBE Direktörü Dr. Mmantsetse Marope, Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak ve beraberindeki heyet devam eden öğretmen eğitimleri ve müfredat hazırlıkları konusunda bilgi aktarmak için Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti. Dünyada ve Türkiye’deki STEM eğitimi konusunda son gelişmeleri ve düşüncelerini paylaşan Dr. Marope, müfredat hazırlığı konusunda geldikleri aşamayı anlatarak Türkiye’de bulunan heyet ve öğretmen eğitim programının ayrıntılarını paylaştı.

200’ün Üzerinde Öğretmene STEM Eğitimi

Mektebim Koleji ve UNESCO-IBE Eğitim Ortaklığı Profesyonel Gelişim Programı kapsamında başlayan eğitimlere Türkiye’nin birçok bölgesinden 200’ün üzerinde öğretmen katılım gösterdi. Dr. Mmantsetse Marope başta olmak üzere Dr. Jennifer Childress Self, Prof. Loise Hayward, Joseph Merlino, Harri Ketamo, Dr. Yanghee Kim, Janice Mak,UNESCO oluşan eğitim komitesi; Müfredatta Paradigma Değişimi, Öğretimin Geliştirilmesi,STEM Eğitim Vizyonunun Sınıflarda Uygulanması, Yeni Ölçme ve Değerlendirme Kültürü, Eğitimde Yapay Zeka, Öğrenmede Oyunlaştırma, STEM Okur-Yazarlığı ve STEM’de Öğrenim Teknikleri konularında öğretmenlere sunumlar gerçekleştirdi. Öğretmen eğitim programına katılan tüm öğretmen ve yöneticilere UNESCO-IBE tarafından katılım sertifikası verildi.