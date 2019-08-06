TED Ankara Koleji Coğrafya Dalında İlk Kez Olimpiyat Gururunu Yaşattı

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mete Hergül, 30 Temmuz-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında Hong Hong, Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen IGEO 2019 Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda bireysel dalda aldığı bronz madalya ile ülkemize bu alanda ilk kez olimpiyat gururunu yaşattı.

COĞRAFYA DALINDA İLK MADALYA

Yaklaşık 40 ülkeden 250 öğrencinin katıldığı orta öğretim seviyesinde coğrafya alanındaki en önemli yarışma olan IGEO, Uluslararası Coğrafya Birliği’nin en önemli etkinliklerinden biridir. Bu yıl Hong Kong’da düzenlenen olimpiyatlara dört kişiden oluşan Ulusal Coğrafya Takımı ile Türkiye de katıldı. Yarışma kapsamında takım olarak ve bireysel dalda multimedya, arazi kullanımı ve poster sunumu gibi pek çok zorlu yarışma yapıldı. Ulusal Takımda yer alan TED Ankara Koleji öğrencisi Mete Hergül, bireysel olarak elde ettiği başarı ile hem okuluna hem de ülkesine ilk kez madalyayı getirdi. Mete Hergül, 2017 yılında da BIGEO 2017 3. Balkan Coğrafya Olimpiyatları’na katılmış ve gümüş madalya kazanmıştı.

ATABAY "MUTLU VE GURURLUYUZ"

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay başarıya ilişkin yaptığı açıklamada “TED Ankara Koleji olarak 2012 yılından beri Türk Coğrafya Kurumu’nun düzenlediği Milli Takım Seçmelerine katılıyoruz. Bu seçmelerde başarılı olan öğrencilerimiz gerek Balkan Olimpiyatlarında gerekse Uluslararası Olimpiyatlarda birçok kez ülkemizi temsil ettiler. Daha önce Balkan Coğrafya Olimpiyatlarında aldığımız iki gümüş madalyanın ardından Uluslararası Olimpiyat başarısını da ülkemize kazandırmış olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz.” dedi.