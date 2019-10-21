TED Ankara Koleji'nden “Üreten Pedallar” projesi

TED Ankara Koleji öğrencileri, Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretmenleri ile geliştirdikleri sosyal sorumluluk projesinde pedal çevirerek ürettiler. Bisikletlere bağlı düzeneklerle atkı ördüler, pet şişe sıkıştırdılar ve elektrik ürettiler.



TED Ankara Koleji’nde “spor ve üretmek” düşüncesinden hareketle öğrenciler bisikletle neler yapabilecekleri üzerine düşündüler. İlkokul öğrencileri “Üreten Pedallar” adını verdikleri projeyle kinetik enerji kullanarak örgü örmek, ortaokul öğrencileri “Çöp Yiyen Bisitlet” ile pet şişeleri sıkıştırarak geri dönüşüme katkı sağlamak, lise öğrencileri de “Karanlıklar İçin Pedal Çevir” isimli projeyle okul panosunu aydınlatmak için birer düzenek geliştirdiler. Prototipleri tamamlanan bisikletlerin okulda denemesini yapan öğrenciler, hem spor yaptılar hem ürettiler hem de temiz enerjiyle nelerin mümkün olduğunun farkına vardılar.