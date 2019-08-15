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TEGV Faaliyet Raporlarının Oscarı’na layık görüldü!

Çocuklarımızın aydınlık geleceğine katkı sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, faaliyet raporlarının Oscar’ı olarak bilinen dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması Annual Report Competition (ARC) Ödülleri’nde iki ödüle layık görüldü. 

Eğitim 15.08.2019, 09:49 Tuğçe Hanım
TEGV Faaliyet Raporlarının Oscarı’na layık görüldü!

TEGV Faaliyet Raporlarının Oscarı’na layık görüldü!

Çocuklarımızın aydınlık geleceğine katkı sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, faaliyet raporlarının Oscar’ı olarak bilinen dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması Annual Report Competition (ARC) Ödülleri’nde iki ödüle layık görüldü. 

Ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV, bağımsız ödül kuruluşu Amerika menşeli MerComm tarafından bu yıl 33.’sü düzenlen ve 75 ülkeden çok sayıda STK’nın katılım gösterdiği ARC Ödülleri Yarışması’nda, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının basılı raporları arasında Gümüş, iç tasarımda ise Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödüller 17 Ekim 2019’da Seul The SHILLA Hotel'de düzenlenecek törenle sahiplerine kavuşacak.

TEGV, nisan ayında yayınladığı 2018 Entegre Faaliyet Raporu ile Türkiye’de eğitim alanında ilk kez Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınlayan STK olmuştu.

TEGV, tüm çalışmalarını şeffaflıkla duyuran faaliyet raporuyla aldığı ödüllerin haklı gururunu yaşıyor.

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#TEGV #eğitim #oscar #Faaliyet Raporları
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