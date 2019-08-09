TEGV Geleceğe Bakış 2019 Toplantısıyla 25. Yıla Doğru

2020’de 25. Kuruluş yılını kutlayacak olan TEGV’in Geleceğe Bakış Toplantısı 5 Ağustos Pazartesi günü “Köy Okullarına Müzik Projesi” kapsamında çocuklara ücretsiz müzik eğitimi veren Sera Çamaş’ın piyano dinletisiyle başladı.

Ardından kürsüye davet edilen Koç Üniversitesi Rektörü ve TEGV Mütevellisi Prof. Umran İnan, Koç Üniversitesi kampüsünde yaptıkları en güzel etkinliklerden biri olarak nitelediği TEGV’in Geleceğe Bakış Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye’nin dört bir yanındaki 71 Etkinlik Noktasından 150’ye yakın çalışanın katıldığı toplantının açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci yaptı. Özinci, konuşmasında “TEGV olarak sağlam bir altyapımız ve kültürümüz var. Dolayısıyla bizleri başarısız kılacak hiçbir şey yok. Önümüzdeki dönemde de çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum.” diyerek başarılı çalışmalardan dolayı TEGV çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Sami Gülgöz eğitim sistemindeki eksikliklere değindi. TEGV’in dinamik yapısı ve yenilikçi eğitim metotları ile sistemdeki boşluğu nasıl değiştirebileceğinin, nasıl bir fark yaratabileceğinin altını çizdi.

Konuşmasında, TEGV’in 2018-2019 akademik yılı performansından ve gelecek projelerinden bahseden TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Çorlu Öğücü Öğrenim Birimi’nin proje çalışmalarının başladığını ve Şubat 2020’de faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. Mevcut 3 Tasarım ve Beceri Atölyesine ek olarak; hazırlıkları devam eden birimlerin de tamamlanmasıyla, önümüzdeki yıl yaklaşık 20 noktada çocuklarımızın 21. yüzyılın teknolojik eğitim ortamından yararlanacaklarının müjdesini verdi.

Program, yapılan konuşmaların ardından merhum bağışçı Nirun Şahingiray’ın adını yaşatmak ve etkinlik noktalarının yıl içinde gerçekleştirdikleri iyi örnekleri çoğaltmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Üstün Başarı Ödül Töreni ile devam etti. Sonrasında TEGV’de 5-10-15 ve 20. yılını dolduran çalışanların onurlandırıldığı Kıdem Plaketleri takdim edildi.

TEGV Eğitim Programları Müdürü Devrim Uygan yeni eklenen programların tanıtımını yaptı ve TEGV’in 2019-2020 etkinlik yılı planlarını aktardı. Toplantı, Salim Kadıbeşegil’in İtibar ve Kriz Yönetimi konulu konuşması ve Koç Holding Dijital Dönüşüm Lideri Dr. Murad Ardaç’ın, dijital dönüşümün nasıl başladığını, ne kadar hızlı ilerlediğini ve önümüzdeki süreçte insanları nelerin beklediğini anlattığı sunumuyla devam etti.

Son olarak; TEGV çalışanları, TEGV çocukları için koşan Mütevellimiz Ahmet Uysal ve çeşitli rotalarda bisiklete binerek Tasarım ve Beceri Atölyeleri için fon oluşmasına katkı sağlayan Umuda Pedal ekibi ile bir araya geldi.

Geleceğe Bakış Toplantısı’nın ikinci gününü eğitim programları departmanının paralel oturumları ile geçiren ekip, 7 Ağustos Çarşamba gününe “25. Yıl Yerelde İletişim ve Kaynak Çalıştayı” ile başladı. Çalıştayın ardından İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan “25. Yıl İletişim Faaliyetleri” konulu sunumunu yaptı.

Günün ilk konuk konuşmacısı Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal oldu. Alp Köksal “Eğitimde Dijital Dönüşüm” konulu konuşması ile; Eğitim Tasarımcısı, Eğitmen ve Yazar Barış Sarısoy “Öğrenmenin Sosyal Duygusal Hali” semineri ile toplantı katılımcılarına pek çok konuda farkındalık yaratacak ve vizyon katacak oturumlar yaptılar.

Son olarak toplantıya renk katan Basketbolcu Sinan Güler, sporculuk kariyerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği projelerine ve gelecekle ilgili planlarına değindi.

Toplantılar Dr. Aylin Sözer Çapan’ın ‘Resim Analizi’ konulu sunumuyla son buldu.