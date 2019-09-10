Tezmaksan Akademi ile Fikret Yüksel Vakfı’ndan “eğitim” iş birliği

Tezmaksan Akademi, Fikret Yüksel Vakfı ile önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında akademi,dünyanın en önemli organizasyonu olan FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasına katılacak öğrencileri eğitecek olan mentorlara CNC Torna Operatör ve CNC İşleme Merkezi Eğitimi verecek. Lise öğrencilerinin yaptıkları robotlarla katıldığı yarışmanın Türkiye ayağı 6- 11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Sanayi sektörünün ihtiyaçlarını tespit etmek, en doğru projelerle çözmek ve ülke ekonomisine destek sunmak için kurulan Tezmaksan Akademi, Fikret Yüksel Vakfı ile önemli bir iş birliğine imza attı.

İki eğitim kurumu arasındaki iş birliği kapsamında Tezmaksan Akademi, FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasına katılacak öğrencileri ve takımları eğitecek olan mentorlara CNC Torna Operatör ve CNC İşleme Merkezi eğitimi verecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Tezmaksan Akademi’de gerçekleşecek eğitimler, bir gün sürecek. Eğitimler kapsamında öğretmenler, Türkiye’deki ayağı Fikret Yüksel Vakfı tarafından yürütülen FIRST Robotics Competition yarışmasına katılacak olan öğrencilere ve takımlara eğitim verecek. Eğitimlere 12 farklı şehirden farklı branşlarda 100 öğretmen katılacak.

1989 yılında kurulan ve gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışmalar yapıp, kariyer fırsatlarını değerlendirmelerini amaçlayan FIRST Robotics Competition’un Türkiye ayağını Fikret Yüksel Vakfı yürütüyor. Vakıf lise öğrencilerini yarışma sürecine hazırlamak için her yıl ücretsiz mentor ve öğrenci eğitimleri düzenliyor. Vakıf mentor eğitimlerinin ardından öğrencilere, robot tasarımı, programlaması, mekanik, elektrikli güç aletleri kullanımı, Solidworks, 3D Printer, Universal Torna, CNC kullanımı gibi teknik konuların yanı sıra girişimcilik, fon bulma, sponsorluk ilişkileri ve ödül başvuruları gibi konularda ücretsiz eğitimler verecek.

FRC TÜRKİYE AYAĞI 6-11 MARTTA

Yarışmaya, 2019 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 27 katılımcı ülkeden 3600 takım ve 91.300 öğrenci katılmıştı. Etaplardan oluşan yarışmanın yarı final karşılaşmaları İstanbul’da gerçekleşmiş ve 16 Türk takımı FIRST Robotics Competition’un dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde Houston, Texas’ta düzenlenen dünya şampiyonası sonucunda 22 farklı kategoride ödül verilmişti. FIRST Robotics Competition’un 2020 Türkiye ayağı Fikret Yüksel Vakfı tarafından 6-8 Mart’ta İstanbul Regional ve 9-11 Mart’ta Bosphorus Regional’da düzenlenecek.

AYDOĞDU: İŞBİRİLĞİ ÖNEMLİ

Tezmaksan Akademi olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz genç beyinlerin eğitimlerini desteklemekten oldukça mutlu olduklarını dile getiren Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, Fikret Yüksel Vakfı gibi önemli bir kurum ile iş birliğinde önemli bir projeye imza attıkları için gururlu olduklarını aktardı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Tezmaksan Akademi’de FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasına katılacak öğrencileri eğitecek olan mentorlara CNC Torna Operatör ve CNC İşleme Merkezi Eğitimi vereceklerini aktaran Aydoğdu, eğitimlere 12 farklı şehirden farklı branşlarda 100 öğretmenin katılacağının altını çizdi.

BİLGİ, SÜREÇİ ANLATTI

Yarışmaya ilişkin açıklamada bulunan Fikret Yüksel Vakfı Teknik Koordinatörü Hasan Bilgi, süreç hakkında şu bilgileri verdi: “Fikret Yüksel Vakfı olarak ‘Yeni Başlayan Mentor Hedefli Eğitim Programının’ ilkini 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi vakıf olarak FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasını düzenliyor ve çeşitli liselerde okuyan öğrencilerin kendi ürettikleri robotlarla yarışmalarına ön ayak oluyoruz. Haliyle mühendisliğin temel mantığına hakim olmak, robot üretmeye odaklanan öğrenciler için çok önemli. Takım tezgahları sektörü, üretimin başlangıç noktası ve temeli. Bu düşünceyle, MEB kanalıyla bize ulaşan öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim programında, Talaşlı İmalat Süreçleri ve Makine Parkı konulu bir eğitime de yer verdik. Çünkü öğretmenler, talaşlı imalat sürecine hakim olup teknolojik kurgu yapabildikleri taktirde öğrencilerinin tasarımlarını yönlendirebilir, zaman ve iş kaybını da önleyebilirler. TEZMAKSAN Akademi’nin verdiği Talaşlı İmalat Süreçleri ve Makine Parkı konulu eğitim, robot üretecek takımların imalat sürecini şekillendirip özellikle de tasarım aşamasındaki sorularını cevaplayacak.”

SELÇOK'UN SÖZLERİ

Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok ise“Her şey gibi robot da takım tezgahlarıyla üretiliyor. FRC'yi organize edip fırsat eşitliği yaratmak adına eğitim faaliyetlerine devam ederken, ‘Yeni Başlayan Mentor Hedefli Eğitim Programına’ talaşlı imalat süreçleri konusunu da programa eklemek istedik. Çünkü CNC’yi bilmek ve talaşlı imalatın aşamalarına hakim olmak, robot tasarlayacak öğrencilerin işini kolaylaştırır” dedi