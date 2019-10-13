TİKA'dan Tacikistan'a eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tacikistan’da yaklaşık bin öğrencisi bulunan Caloliddin Balhi ilçesi Enerji Koleji'nin yemekhane binasını yeniledi ve binaya donanım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı iş birliğiyle yapılan projede 1959'da inşa edilen ve kullanılmaz halde olan yemekhane binası tamamen yenilendi ve yemekhanenin ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanlar temin edildi.

Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Usmonali Usmonzoda, TİKA’ya teşekkürlerini ileterek, gelecekte de TİKA ile verimli iş birliklerini devam ettirmek arzusunda olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal da Tacikistan için hayati öneme sahip enerji sektöründe istihdam edilecek ara kademe uzmanların yetiştirildiği bu tür bir okula destek vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, TİKA’nın insan hayatına dokunan projelere destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Yaklaşık bin öğrencisi bulunan Caloliddin Balhi ilçesi Enerji Koleji'nde 137 öğretmen görev yapıyor. Kolejin 350 öğrenci kapasiteli yurdunda şu an 217 öğrenci kalıyor.

Kolej, enerji alanında çalışacak ara kademe elemanları ile CASA-1000 gibi bölgesel projelerin uygulanmasında görev alacak uzmanların yetiştirildiği en önemli eğitim kurumlarından biri olarak hizmet veriyor.

Proje ile okulda eğitim alan öğrencilerin daha iyi şartlarda ve hijyenik ortamda yemekhane hizmetinden faydalanmaları hedefleniyor.