Türk Öğrenciler Leningrad NGS’de Uygulamalı Eğitim Çalışmalarını Tamamladılar

Öğrenciler, uygulamalı eğitim sırasında, Rusya’nın en gelişmiş VVER-1200 tipi reaktörlerine sahip enerji ünitelerinin teknolojik özelliklerini incelediler, insan gücü ve otomasyonu en iyi şekilde birleştiren “3+” nesil enerji ünitelerin izleme ve kontrol sistemleri hakkında bilgi edindiler. VVER-1200 tipi güç ünitesinin tam ölçekli bir simülatöründe öğrenciler, işletme personelinin çeşitli çalışma modlarındaki faaliyetlerini de gözlemlediler.

SPbPU öğrencisi Emre Beki şu bilgileri verdi: “İkinci kez Leningrad NGS'deyim. Öğrenme ortamını ve öğretmenleri seviyorum. Gerçek profesyonellerden bilgi edinme fırsatı çok önemli ve değerlidir. Nükleer enerji sektöründe çalışacağımdan mutluyum. Bu sektör, Türkiye'nin gelişimi için çok önemlidir. Verimliliği yüksek ve çevre dostudur. Rusya'da okumak benim için iyi bir başlangıç. Rusya nükleer enerjide önemli bir rol oynuyor. Bilgi, deneyim ve teknolojiye sahipsiniz. Obninsk'teki dünyanın ilk nükleer santrali, Igor Kurchatov, Türkiye bunlar hakkında bilgi sahibi!”

SPbPU öğrencisi Burak Pekşen ise, “Rusya'da okumayı seçtim çünkü Türkiye'deki ilk nükleer santral Rus projesine göre inşa ediliyor. Ve ben burada çalışmak ve Türkiye'nin refahına ve kalkınmasına katkıda bulunmak istiyorum. İşimin reaktör tesisi devresi, döngüsü ve konturu ile ilgili olacağını hayal ediyorum. Gerçek şu ki, son eğitim yılımda proje faaliyetlerinde bulunduk, buhar jeneratörü oluşturmak için çalıştık. Bu proje beni tamamen ele geçirdi. Ben üzerinde çalışırken zaman uçtu gitti. Bu bilgiyi uygulamak istediğim alanı zaten buldum” dedi.

SPbPU’nun Enerji ve Ulaştırma Sistemleri Enstitüsü'ndeki ‘Nükleer ve Isı Enerjisi’ Bölümünün öğretmeni Natalya Dönmez de, “Leningrad NGS’de (LNGS) uygulamalı eğitim, sadece daha önce çalışılan malzemenin tekrarı ve edinilen bilginin sağlamlaştırılması değil, aynı zamanda büyük bir atılımdır. LNGS’nin nükleer mühendisleri, istekli öğrenciler ile eşsiz deneyimlerini paylaşıyorlar. Teoriden uygulamaya geçiliyor, bu harika bir durum! Eğitimin bir diğer önemli parçası, Leningrad NGS'de çalışmak, hayatın adandığı iş ve genellikle aile geleneği konumuna gelen kişilerle canlı iletişimdir. Hikayeleri, çocuklara öğrenme güçlükleriyle başa çıkmaları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nükleer santralinde çalışmaya devam edebilmeleri için sağlam bilgi edinmeleri için ilham veriyor” diye konuştu.

Uygulamalı eğitim yöneticisi ve Leningrad NGS-2’nin İşletme Personeli Yetiştirme Bölümü Başkanı Vitaliy Yarets izlenimlerini şu ifadelerle paylaştı: “Çocukların zeki olduğu, öğrenme ve en karmaşık sorunları ayrıntılı olarak anlama arzusuna sahip olduğu görülebiliyor. Eğer özenle çalışmaya devam ederlerse, Akkuyu Nükleer Güç Santrali güvenilir ellerde olacaktır, bundan eminim.”

Uygulamalı eğitim yöneticisi ve Leningrad NGS-2’nin İşletme Personeli Yetiştirme Bölümü Başkan Yardımcısı Sergey Reçkin: “Bugün onlar sadece öğrenciler. Ama yarın, şu anda Türkiye'de Rus projesine göre inşa edilen en modern tesisler olan Akkuyu NGS'in ünitelerini işletecekler. Bu gençlerin gözlerinde, öğrenme arzusu, yeni şeyler öğrenme isteği görüyorum. Üniversitede edinilen bilgileri pratikle pekiştirmeye çalışıyoruz. Eğitmenlerimiz ve istasyonun operasyonel personeli ile iletişim iyi sonuçlar veriyor. Son bilgi kontrolü çoğu için mükemmel sonuçlar gösterdi. Gelecek yıl da bu grubu uygulama eğitimine almayı planlıyoruz - bakım ve onarım çalışmalarını yapacağız.”