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Türkiye’den Kanada’ya giden öğrenci sayısı yüzde 28 arttı

Türkiye, Kanada’ya eğitim için giden öğrenci sayısı 2019 yılında yüzde 28’lik bir artışla 5 bine yaklaştı.

Eğitim 24.09.2019, 11:28 24.09.2019, 11:37
Türkiye’den Kanada’ya giden öğrenci sayısı yüzde 28 arttı

Türkiye, Kanada’ya eğitim için giden öğrenci sayısı 2019 yılında yüzde 28’lik bir artışla 5 bine yaklaştı.

Kanada Uluslararası Eğitim Bürosu’nun (CBIE) yayınladığı son verilere göre, uluslararası öğrencilerin Kanada’ya ilgisi artmaya devam ediyor. 2018 yılında 572 bin uluslararası öğrenci, dil eğitimi, mesleki sertifika eğitimleri, lisans ve yüksek lisans için Kanada’yı tercih ederken; öğrenci sayısı son 10 yılda yüzde 154 artış gösterdi. 2017 yılında Türkiye’den Kanada’ya giden öğrenci sayısı ise 3 bin 885 iken yüzde 28’lik bir artışla 2019 yılında 5 bine yaklaştı. Kanada’ya giden uluslarası öğrenci sayısında Türkiye, tüm ülkeler arasında 18’inci sırada yer aldı. Türk öğrencilerin artan ilgisiyle birlikte 2019 yılı sonunda Türkiye’nin ilk 15’te yer alacağı öngörülürken, eğitim için Kanada’yı en çok Hindistan, Çin ve Güney Koreli öğrenciler tercih ediyor.

ÇALIŞMA İZNİ ÖĞRENCİLERİ CEZBEDİYOR

Kanada’ya artan ilginin temel nedeni sunduğu çalışma izni esnekliği. Kariyer kolejleri, kolejler (politeknik üniversiteler) ve üniversitelerde eğitimine devam eden öğrenciler aynı zamanda yarı zamanlı çalışma izninine sahip oldukları için cep harçlıklarını kazanma fırsatı yakalıyor. Eğitim programının parçası olarak okulların sunduğu tam zamanlı çalışma imkanları da öğrencilere eğitim aldıkları alanlarda iş tecrübesi edinmelerini sağlıyor. Kolejler (politeknik üniversiteler) ve üniversitelerde eğitim alan öğrencilere sunulan mezuniyet sonrası 1 yıldan 3 yıla kadar sunulan çalışma izni imkânı da öğrencilerin tam zamanlı uluslararası iş tecrübesini kazanması ve Kanada’da kalıcı oturum izni almalarının da yolunu açıyor.

KANADA’YA GİDEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ÇOĞUNLUĞU KADIN

Eğitim için Kanada’yı tercih eden öğrencilerin yüzde 56,2’si kadınlardan oluştuğu bildirildi. Uluslararası öğrencilerin büyük çoğunluğu, teknoloji ve bilgisayar bilimleri alanlarını tercih ederken, mimarlık, mühendislik, işletme, yönetim, pazarlama ve eğitim bilimleri ile ilgili alanları tercih eden öğrenci sayısı da yüksek.

EN ÇOK TORONTO VE OTTOWA TERCİH EDİLİYOR

Verilere göre; Kanada’ya giden uluslararası öğrenciler yüzde 48 oranında Toronto ve Ottowa’nın da içinde olduğu Ontario eyaletini tercih ediyor. Toronto’yu yüzde 24 ile Vancouver’a ev sahipliği yapan British Columbia takip ediyor. Bu iki eyaletin ardından Manitoba, Nova Scotia ve Quebec eyaletleri geliyor.

KANADA’NIN POPÜLER OKULLARI TÜRKİYE’YE GELİYOR

Kanada’nın en çok tercih edilen dil okulu, lise, kariyer koleji, kolej ve üniversiteleri Akare Yurtdışı Eğitim fuarları ev sahipliğinde Türkiye’ye geleceği belirtildi. Öğrencilerin Kanada’da eğitim sistemi, yaşam ve başvuru koşullarına ilişkin tüm sorularını okul temsilcilerine birebir yöneltebilecekleri fuarların ilki 12 Ekim’de İstanbul’da Harbiye’de öğrenciler ile buluşacak. Yapılan bilgilendirmede; 16 Ekim’de Ankara ve 18 Ekim 2019’da İzmir’de düzenlenecek yurtdışı eğitim fuarlarına her yaştan öğrenci ve mezun katılabilecek. akare.com.tr adresinden ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#öğrenci #eğitim #kanada #türkiye
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