Üsküdar Üniversitesi'nden akademisyenlere önemli fırsat

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde açılan İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı, bu alanda akademik çalışma yapmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan, program ileTürkiye kaynaklı kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan, bilimsel çalışmalar ve araştırmaların büyük bir hızla ‘meslek odaklılık’ anlayışının dışına taştığını, birçok disiplinin din bilimleri konuları ve din bilimleri metodolojisi ile giderek daha fazla ilişki içerisine girdiğini söyledi.

“İslâm Medeniyeti, disiplinler arası bir bakışla ele alınacak”

Tasavvuf alanının temel İslâm bilimlerinin yanı sıra müzikten resme, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, siyaset felsefesinden mimari ve popüler kültüre geniş kültürel bir ilgi alanına sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Elif Erhan, “Bin yıllık İslâm medeniyetinden süzülmüş bu değerlerin yalnızca muhafazası değil, yaşanır ve istifade edilir hale gelmesi, günlük yaşamın dokularına nüfuz etmesi, kültür ve bilim dünyamıza daha fazla katkı sunar hale gelmesi meslek üretme gibi sınırlayıcı formasyonlar olmaksızın, disiplinler arası lisansüstü programlara ihtiyaç bulunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından açılan İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı bu amaçla yapılandırılmıştır. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün akademik kadrosu doğrudan kendi bünyesinde istihdam edilmiş uzmanlardan oluşmaktadır” dedi.

Türkiye kaynaklı medeniyet çalışmaları hedefleniyor

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi,Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı içeriğinin; İslâm medeniyet târihi ve edebiyatı konuları başta olmak üzere tasavvuf düşüncesi merkezli, sosyal ve beşerî bilimler alanlarının çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırıldığını kaydeden Prof. Dr. Elif Erhan, şunları söyledi:

“Bu programların, aynı zamanda, Türkiye kaynaklı medeniyet çalışmaları üretimine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada kültür ve medeniyeti konu edinen her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları sunmaktadır. Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı yüksek lisans programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı doktora programı ile zenginleştirilmiştir.”

“Akademik çalışmalara önemli katkı sağlayacak”

Ülkemizin akademik açıdan Batıda ve Uzakdoğu ülkelerinde uzun yıllardır çalışılmakta olan, akademik Saha Araştırmaları (Area Studies), Dinî Çalışmalar (Religious Studies) ve medeniyet çalışmaları konularını geriden takip ettiğini belirten Prof. Erhan, “Bu doktora programı aynı zamanda söz konusu alanların ülkemizde gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir” dedi.

“Temel alanlarda doktora programları az”

Ülkemizde edebiyat, tarih, din bilimleri, antropoloji, psikoloji gibi temel alanlarda disiplinler arası müstakil doktora programının yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Prof. Dr. Elif Erhan, “Toplumun soru ve sorunlarının ele alınmasında, kültürel kimlik, toplumsal cinsiyet gibi birçok konunun masaya yatırılmasında büyük ölçüde uluslararası referanslarla yol alınmaktadır. Karşılaştırmalı medeniyet çalışmalarının da sayısı yetersizdir” dedi.

Nitelikli çalışmaların artırılması hedefleniyor

Program ile alanın araştırma dilleri olan, başta Osmanlı Türkçesi olmak üzere, Arapça ve Farsça dil desteği ile yazma eserler ve birincil kaynaklar üzerinde yapılan nitelikli disipliner ve disiplinler arası çalışmaların sayısının artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Prof. Erhan, “Selçuklu ve Osmanlı kültür coğrafyasında verilmiş eserlerin, uluslararası bilinirliğinin sağlanması Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün özel amaçlarındandır. Bu nedenle Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Programlarında İngilizce yazma ve konuşma becerisi kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

“Ülkemiz kaynaklı projeler üretilecek”

Prof. Dr. Elif Erhan, enstitü çatısı altında yürütülmekte olan lisansüstü çalışmalara, Din Bilimleri ve İslâm araştırmaları alanında çalışmakta olan uluslararası öğrenciler ve akademisyenlerin büyük ilgi gösterdiğini kaydetti. Prof. Erhan, “İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı, enstitümüzün bu alana yönelik olarak istihdam edilen akademik kadrosuyla, Üsküdar Üniversitesinin Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında tematik bir üniversite olarak “Psikoloji, Felsefe, Tarih, Sağlık, Genetik, Mühendislik alanları” birlikteliğini sağladığı akademik iklimde ülkemiz kaynaklı, uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalar ve projeler üretecek yeni disiplinler arası imkânlar sunacaktır” dedi.