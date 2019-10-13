Yakın Geleceğin En Popüler 10 Yeni Mesleği - Geleceğin Meslekleri 2019

Geleceğin meslekleri 2019 dünyanın hızla gelişmesi ve buna bağlı olarak farklı meslek gruplarına ihtiyaç duyulması ile birlikte devamlı değişim halindedir. Bu nedenle konu hakkında güncel bilgi sahibi olmak, iyi bir kariyer için gereklidir. Bundan 10 sene öncesinde hiç adı bile olmayan meslekler şu an insanlara iyi paralar kazandırıyor. Peki, bundan 10 yıl sonra neler olacak? Geleceğin aranan meslekleri neler olacak?

Herkes başarılı bir kariyere sahip olmak, sevdiği mesleği yapmak, iyi miktarlarda paralar kazanmak ve yaşamını bu koşullar altında sürdürmek ister. Fakat bunun için yapmak istediğiniz mesleğin gelecekte geçerliliği konusunda bilginizin olması gerekir. Bu da sizin araştırma yapmanıza bağlıdır.

Veri Bilimcisi

Veri bilimi kavramını özellikle Facebook, Amazon ve Netflix yaşamımıza girdiğinden beri sıkça dinliyoruz. Bilgi bilimciler bağlı bulundukları firmalara kıymet yaratmak emeliyle bilgiyi uçtan uca inceleme eder ve neticelerini idare ile paylaşıp aksiyon alınmasını sağlar. Bilgileri sınıflamak, çıkarım yapmak ve kompleks tavırları analiz etmek veri bilimcilerin ifa eder. Bir bakıma analitik bilgi uzmanının bir cinsidir. Aynı zamanda verileri inceleme ile kalmayıp bu bilgilerin nasıl kullanılacağına da karar vermelidir.

Güneş Enerjisi Teknisyenliği

Geleceğin altın meslekleri arasında güneş enerjisi teknisyenliği gösteriliyor. Bu enerji kaynağı tıpkı rüzgar enerjisi gibi temiz bir enerji kaynağı olduğu için insanlar tarafından tercih ediliyor. Geçen yıllar güneş enerjisinin elde edilmesi için gerekli olan maliyeti düşürdüğünden, bu mesleğin gelecekte daha da yaygınlaşması bekleniyor. İşletmeler ve evler tasarlanırken artık güneş enerjisine uyumlu olacak şekilde düşünülüyor.

3D Üretim Mühendisi

Rüzgar Enerjisi Teknisyenliği

3 boyutlu ve ebatlı yazıcılar kullanılarak kurulan teşebbüsler, özellikle sıhhat, yemek ve tekstil gibi sektörlerde ehemmiyetli metamorfozlar taahhüt ediyor. 3D yapım mühendisliği ile yakın gelecekte seri yapımın yerini şahsileştirilebilir yapımın alması bekleniyor. 3D yapım teknolojisi tıp alanında da kullanılmaya başladığında böbrek, kalp, kulak gibi uzuvların imalinin asıllaşmasıyla uzuv nakli için bekleme listeleri tarihe karışacak.

Tıpkı güneş enerjisi teknisyenliği gibi bu meslek de temiz enerji olmasından dolayı ön plana çıkıyor. Dünyanın kaynakları her geçen gün biraz daha tükeniyor. Dünya’ya ağır zararlar verdiği bilinen enerji kaynakları mümkün olduğu ölçüde terk edilmeye çalışılarak yerine daha sağlıklı ve az zarar veren yöntemler tercih edilmek isteniyor.

Karbon, petrol ve kömür gibi kaynakların dünyaya zarar verdiği bilindiğinden, bu kaynaklarının kullanımının ileriki yıllarda daha da az olacağının dolayısıyla bu kollarda çalışan insanların sayısının da azalacağının tahmini yapılmaktadır. Bunun yerine dev rüzgar tribünlerinin bakımının ve onarımının yapılması için teknisyenlere ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

Yapay Zekâ ve Robotik Mühendisi

Makine bilmesi ve bilgi bilimi suni zekânın ufalamaz iki iş koludur. Bilgi bilimcileri bilgisayar bilgisine gereksinim dinlemekle beraber esas olarak istatistik ve analitik yetenekleri ile ön tasarıdadır. Makine bilmesi mühendisleri ise bilgisayar bilimi ve kodlama alanlarında daha yetkindir. Yapay zekânın gelişimiyle beraber, görüntü tasvire, ses, tıp veya siber güvenlik gibi bir çok sektörde faaliyet gösteren işletmelerin suni zekâ alanında yetkin mühendislere lüzumunun çoğalmasına karşın yeterli iş eforu hali hazırda piyasada bulunmuyor.

Hemşirelik

Nüfusun artması ile birlikte yaşlı nüfus artıyor ve genç nüfusa olan ihtiyaç artıyor. Yaşlı nüfusun çoğalması hemşirelere duyulan ihtiyacın artması anlamına geliyor. Hemşirelik mesleği ile birlikte yaşlı nüfusta görülen hastalıkların en aza indirilmesi planlanıyor. Geleceğin meslekleri 2019 arasında yer alan hemşirelik sayesinde bu görev kolayca tamamlanacağa benziyor.